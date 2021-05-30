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法網／有別大坂直美 納達爾抽筋也堅持受訪

體育新聞組／綜合報導
納達爾認為，接受訪問是職業選手的工作。（路透）
納達爾認為，接受訪問是職業選手的工作。（路透）

日本網球女將大坂直美以「心理健康」為由，在法網開打前聲明拒訪，引發正反討論；有網球選手支持她的做法，但也有包括納達爾（Rafael Nadal）、約克維奇（Novak Djokovic）等名將認為，接受訪問是職業選手的工作。

法網正式開戰，新設立的13屆男單冠軍納達爾雕像就擺在場館門口，納德爾表示：「沒有媒體，或許我們不會是現在這樣的運動員，不會被全世界認識，可能也不會這麼受歡迎，不是嗎？」

納達爾即使身體不適也未拒訪，在2011年美網記者會時一度抽筋，痛苦的表情令人記憶深刻，今年澳網也出現相同場景，八強賽與西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）五盤大戰後落敗，記者會中途再次抽筋，不過這回自己喊停，治療後繼續受訪。

男單排名第一的約克維奇日前受訪時也表示，記者會有時會讓人感覺不愉快，特別是在輸球後，但這畢竟是網球運動的一部分，「這是我們必須做的。」

「我理解她這麼做的原因，也尊重她的意見。」男單世界第二的梅迪維夫（Daniil Medvedev）說：「我對應付媒體沒有問題，不管心情好壞，我都會出席記者會，甚至覺得有時候聊一聊，心情反而變好。」

現任球后芭蒂（Ashleigh Barty）則說：「就我個人來說，受訪是工作之一，這是轉戰職業時就知道的，有時候參加記者會很不容易，但這不會困擾我，我無法對大阪的個人感受做評論，你們只能問她了。」

WTA（世界女子職業網球協會）回應，願意與大坂直美溝通，了解她的心理狀況，但也重申面對媒體是職業運動員的職責之一，大阪直美則表示，自己無意針對法網，只是不巧在開打前宣布這項決定。

納達爾 法網 大坂直美

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