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法網／被罰款也無所謂 大坂直美嗆明不參加記者會

記者曾思儒／綜合報導
大坂直美。（路透）
大坂直美。（路透）

今年法網30日登場，澳網奪冠的日本名將大坂直美26日卻先預告，考量到身心健康狀況，法網賽事期間不會參加任何記者會，即使可能面臨罰款也再所不惜。

目前世界排名第2的大坂直美表示，拒絕受訪的原因是「精神健康」，她透過社群平台說：「我常覺得人們對運動員的心理健康一無所知，每當我看到有記者會都有這樣感覺，我們常常坐在那，被問之前就問過好幾次的問題，或是被質疑，這些質疑就會進入心中，而我就是不打算讓自己向這些質疑我的人屈服。」

大坂直美提到，和很多記者都相識多年，彼此已經建立起一定友誼，這次決定沒有針對賽會或任何記者。大坂直美過去就曾透露自己有些心理問題，比如一早醒來突然很低潮，這次提前預告法網不受訪，面臨可能的罰款她已有心理準備。

「如果大會覺得他們可以繼續說『去記者會不然你會被罰款』，持續如此然後忽略選手的精神健康，如果這就是他們的核心，那我也就笑笑。」大坂直美說。

按照2021年的大滿貫規則，選手或團隊除非有傷或其他問題，否則必須在比賽結束後的30分鐘內出席記者會，違者將處以最高2萬美元罰款；大坂直美去年收入預估超過5500萬美元，高居所有女運動員之首，2萬美元罰款只是九牛一毛，後續效應才是觀察重點。

大坂直美 法網 社群

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