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倒數第3洞逆轉 徐薇淩奪LPGA首冠

體育新聞組／綜合報導
台灣高球旅美好手徐薇淩奪下LPGA生涯首冠。（Getty Images）
台灣高球旅美好手徐薇淩奪下LPGA生涯首冠。（Getty Images）

第14洞打完，台灣高球旅美好手徐薇淩在LPGA純絲錦標賽最終輪還落後泰國選手莫莉婭（Moriya Jutanugarn）2桿，第15洞成為比賽分水嶺，徐薇淩漂亮射下老鷹，莫莉婭卻吞下柏忌，一來一往下徐薇淩反成領先者，最終更以4輪271（-13）桿摘冠，迎接生涯第一座LPGA金盃。

26歲的徐薇淩從2015年取得LPGA資格，最佳成績是2018年巴哈馬菁英賽的第2名，本季8站也有2站打進前10，最佳成績是上月樂天錦標賽的並列第6名，純絲錦標賽是她生涯首度以領先者之姿迎接最後18洞。

她前一天受訪特別提到，希望自己表現能帶給疫情提升的台灣正面能量，23日真的帶回生涯首座LPGA冠軍好消息。

徐薇淩締造個人新猷，同在美國打拚的PGA好手潘政琮第一時間也透過社群平台道賀。

徐薇淩前9洞吞下兩個柏忌，不過第2洞和第8洞吞下柏忌後，她隔洞都抓下小鳥止血；轉場後第12洞她再抓小鳥，第13洞雖吞下單輪第3記柏忌，但她在15洞射下4輪來第一隻老鷹，第16洞再抓下小鳥，最後兩洞再穩穩「保帕」，最終以3博蒂、1老鷹、3柏忌成績繳卡，總桿數以2桿之差擊敗莫莉婭登頂。

生涯首冠讓徐薇淩可以迎接19萬5000元冠軍獎金，本季獎金累積到32萬3801元，生涯獎金剛好突破200萬美元，來到208萬3580美元。

徐薇淩賽後哭成淚人兒，她說：「第15洞我有很好的機會，我心裡想，我已經等了七年，我不想再等了。」

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