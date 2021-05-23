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網球／漂亮寶貝後最年輕 17歲高芙包雙冠

記者曾思儒／綜合報導
高芙。（歐新社）
高芙。（歐新社）

前年溫布頓一鳴驚人的美國「天才少女」高芙（Coco Gauff），今年紅土賽季再寫紀錄，她先打下帕爾瑪女網賽雙打冠軍，不到24小時再迎接單打金盃，成為俄羅斯退役女將「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）後的單站包雙冠最年輕女將。

莎娃2004年橫掃伯明罕單、雙打冠軍，高芙就是同年出生；她今年在法網前迎接個人第一座法網金盃，恰巧寫下和年紀相同的17年紀錄。

高芙先和同胞搭檔麥克納利（Caty McNally）在雙打決賽以6：3、6：2擊敗克羅埃西亞、斯洛維尼亞聯軍茱拉克（Darija Jurak）／克蕾派琪（Andreja Klepac），單打決賽再以6：1、6：3解決中國大陸「金花」王薔，她承認說包辦雙冠的念頭本來就在心裡，「尤其當我們打進4強，哪就會想到，包辦單打和雙打冠軍是很酷的事情，我也開心我做到了。」

前一站羅馬女網賽，高芙也打進最後4強，帕爾瑪的好表現讓她對30日登場的法網更有企圖。

「這意義重大，尤其我覺得外界不會把我和紅土球場做連結，」高芙笑說，「這感覺很好，我現在也喜歡髒兮兮的了，我總是說我不喜歡，但我現在喜歡了。」

高芙2019年和20年總計只贏了21場比賽，包括2019年在奧地利林茨打下個人第一座WTA金盃；今年她狀況更好，光是最近26場比賽就拿下20勝。

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