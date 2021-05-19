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網球／日內瓦巡迴賽 費德勒提前打包 絲毫不在意

體育新聞組╱綜合報導
費德勒日內瓦巡迴賽提打包，放眼溫布頓。（歐新社）
費德勒日內瓦巡迴賽提打包，放眼溫布頓。（歐新社）

費德勒（Roger Federer）重返ATP巡迴賽失利，在日內瓦公開賽敗給西班牙籍的安杜亞（Pablo Andujar）。

影音來源：YouTube

費德勒去年歷經兩次膝蓋手術，原本有望在今年澳網復出，但還是延到3月中的杜哈公開賽才回歸賽場，在8強賽遭巴許拉舍維利（Nikoloz Basilashvili）擊退，費德勒隨後一路休戰至今，選擇在家鄉日內瓦男網賽開始紅土賽季。

安杜亞拿下第一盤，但費德勒保住第二盤，本來有望在決勝局勝出。但他出現失誤，連續兩個發球局被破發，以6-4、4-6、6-4的成績敗北。

不過，費德勒似乎並不在乎輸球，他的主要目標是在6月溫布頓網球公開賽前保持良好狀態。費德勒賽後表示：「法網不是目標，溫布頓才是，所以我還有時間。我對這場比賽深感失望。我原本希望這場賽事能多打幾場。」

比起其他三項大滿貫賽事，就屬紅土賽事的法網對費德勒來說最不順手，加上膝蓋才歷經兩度動刀，對於自身狀態他坦言，「我可能必須打個10場後，才能給出明確回答，上場比賽和練習不一樣，對受傷後回歸的我，不太可能與其他人處於相同水平，我很開心能復出，但現階段我不會去在意能否與納達爾（Rafael Nadal）及約克維奇（Novak Djokovic）並駕齊驅。」

溫布頓 法網 澳網

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