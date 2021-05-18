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網球／錦織圭結婚5個月 宣布要當爸爸了

體育新聞組／綜合報導
錦織圭。（歐新社）
錦織圭。（歐新社）

前美網男單亞軍、日本名將錦織圭18日再推特宣布自己要當爸爸了，他和妻子將迎來兩人的第一個愛情結晶。

30歲的錦織圭去年12月和交往六年的女友觀月亞子(藝名，本名山內舞)結婚，女方曾是一名模特兒。

錦織圭此前在接受肩部手術期間，觀月亞子一直悉心照料。去年，錦織圭還曾感染了新冠肺炎，之後痊癒繼續參賽。兩人的感情在去年迅速升溫，原本要在東京奧運之後結婚，但由於奧運延期了，因此兩人去年12月喜結連理。

錦織圭曾被媒體爆料與桌球好手福原愛交往。2015年7月媒體報導他與觀月亞子交往後，媒體曾報導指他父母及其華裔美籍教練張德培不贊成他與觀月亞子交往。

錦織圭1989年12月29日生於日本島根縣，5歲開始練習網球，日本第2位打入大滿貫賽事男單決賽，職業生涯單打最高排名第4位。2016年里約奧運男單網球賽奪銅牌，這是日本選手在網球賽中時隔96年奪牌。

東京奧運 日本 福原愛

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