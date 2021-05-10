富國高球賽／睽違554天 麥克羅伊1桿險勝奪冠

麥克羅伊睽違多時終於終結冠軍荒。（路透）

前球王麥克羅伊（Rory McIlroy）9日在PGA富國錦標賽（Wells Fargo Championship）四輪打出274桿的好成績，以1桿之差奪得睽違554天的冠軍，這也是他生涯第三次在本賽事奪冠。

位在北卡羅來納州 的奎爾哈洛俱樂部（Quail Hollow Club）標準桿為71桿，麥克羅伊除了首日打出72桿超標外，最後三天分別打出66、68和68桿，總桿數274桿，驚險力壓275桿的墨西哥選手安瑟（Abraham Ancer）順利摘下生涯第19冠。

麥克羅伊賽後表示：「在這裡贏球從來都非常不簡單，感覺距離上一次2019年在上海奪冠，已經過了好長一段時間，世界完全變了個樣，我也成為了父親。在母親節 贏球，我想到我的老婆艾瑞卡（Erica）和在家的媽媽。」

「這次我在世界上最喜歡的場地之一，能打破冠軍荒，再一次在這裡贏球感覺真的太棒了。很高興又能在球迷面前獻技。從疫情中回歸，我享受片刻的安情，但我很快了解到，我必須以最佳狀態應戰。這是我第一個奪下三冠的地方，因此讓我能量滿滿。」

而台灣 好手潘政琮則在最終輪打出本站最佳的68桿，以總和283桿並列第18名。