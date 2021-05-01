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阿格西打敗貝克靠這招…看舌頭伸哪裡

體育新聞組／綜合報導
阿格西（右）：看你舌頭就能打敗你。貝克（左）：天啊！（Getty Images）
阿格西（右）：看你舌頭就能打敗你。貝克（左）：天啊！（Getty Images）

美國傳奇網球選手阿格西（Andre Agassi）當年與德國名將貝克（Boris Becker）對戰的前3場都敗北。然後他注意到貝克在發球前的一個小動作。

阿格西在2017年接受《球員論壇報》（Players Tribune）採訪時說，他過去很難對付貝克的發球。然而經過一些影片協助，他發現貝克會用舌頭動作表達他將如何發球。

阿格西說：「我開始發現他的舌頭會出現怪異的動作。」「這不是開玩笑。他在發球前總會出現這種習慣性動作：伸出舌頭，不是在嘴唇中間就是在他嘴唇的左上角。」

他說，「如果他在底線右側發球，而把舌頭伸在嘴唇中間，那他的發球就會朝向中線或是對角線；但是如果舌頭放在嘴邊，那麼各種可能都有。」

了解這個「暗號」有助阿格西回擊貝克的發球，但是他也須不讓貝克知道他已猜出他的發球，「最難的不是回擊發球，而是不讓他知道我已看透這一點。」「在大部分比賽時間中，我必須抗拒看透暗號的誘惑，並在適當時機決定參考他的動作進行重要的回擊，打破其發球局。」

在前3場輸給貝克後，阿格西之後連續8場擊敗貝克，包括一些知名賽事，像是1990年美國公開賽和法國公開賽4強決賽。阿格西對戰貝克的歷史戰績是10勝4負，第4負出現在1995年溫網決賽。

阿格西說，他後來在慕尼黑啤酒節聚會中向貝克透露此事。貝克大感驚訝，因為他不知阿格西如何破解的，「他聽了之後幾乎從椅子上摔下來。他說，『我以前一直輸給你，然後回家告訴妻子，他好像看透了我的想法。』」

「他說：『我完全不知道你真的讀透了我的舌頭。』」

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