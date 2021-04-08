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影／高球「科學家」又來了 這次秀驚人火箭式開球

體育新聞組／綜合報導
被稱為高球界「科學家」的27歲德尚博又有驚人之舉。（Getty Images）
被稱為高球界「科學家」的27歲德尚博又有驚人之舉。（Getty Images）

有物理學學士頭銜被稱為是高球界「科學家」，去年美國高球公開賽冠軍得主，現年27歲的德尚博(Bryson DeChambeau)又有驚人之舉，在備戰本周名人賽時，他在練球時展現「火箭式」揮桿開球，影片一出，令人震驚，老將維傑辛(Vijay Singh)在一旁也看得傻眼，但他卻打趣在推特說，「告訴他，他揮桿還不夠快」。

負責轉播球評大叫指出，德尚博揮桿速度應該達到140英里(224公里)，球速也達到211英里(338公里)。如果這球擊中人的話，後果可是不堪設想。

德尚博上個月，在灣丘球場第六洞藉由計算最佳路線及搭配自己打擊力道，在PGA阿諾帕瑪高球邀請賽逆轉奪冠，當時技驚所有人。

➤➤➤PGA／算出離洞口最近距離 高球「科學家」逆襲奪冠

今年美國高球名人賽於8日開打，各方都在注意德尚博驚人的開球表現。

高球 美國

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