影／高球「科學家」又來了 這次秀驚人火箭式開球

有物理學學士頭銜被稱為是高球 界「科學家」,去年美國 高球公開賽冠軍得主,現年27歲的德尚博(Bryson DeChambeau)又有驚人之舉,在備戰本周名人賽時,他在練球時展現「火箭式」揮桿開球,影片一出,令人震驚,老將維傑辛(Vijay Singh)在一旁也看得傻眼,但他卻打趣在推特說,「告訴他,他揮桿還不夠快」。

We are all Vijay Singh watching Bryson DeChambeau on the practice range. pic.twitter.com/PXkM3ks4NO