網球／年輕女球員「賣身」給NFT 入手逾5千訓練經費

奧莉妮可娃出賣身體皮膚給NFT。 （取材自Instagram）

國際間虛擬貨幣 盛行，趁著這股熱潮，一名20歲克羅埃西亞網球女選手奧莉妮可娃（Oleksandra Oliynykova）為了籌措訓練經費，異想天開，拍賣 自己身體右臂肘部與內側間約7.5X15公分皮膚所有權，供做得標者做為NFT （非同質化代幣 Non-Fungible Token，簡稱NFT）使用，最後居然真的有人以3個「以太幣」價值（約5415美元）得標，擁有這塊皮膚的所有權，此一做法未來有可能成為運動界的一股風氣嗎？

「NFT」隨著虛擬貨幣而盛行，是一種以區塊鏈技術產生的獨有標記，可用作認證虛擬資產擁有權，包括數碼藝術品、圖片、影片、遊戲道具等。目前在運動界最通行的使用方式就是虛擬球員卡，像是「NBA Top Shot」發行的NFT卡片不同於一般傳統球員卡，蒐集各球員們三分球、灌籃等精采時刻，這些短影音卡片並稱為「Moment」，同樣具有增值作用且可進行交易。

No joke: 20-year-old Croatian tennis player Oleksandra Oliynykova recently sold her first NFT: a patch of skin on her right arm. https://t.co/eliYyp7IAm — Sportico (@Sportico) April 1, 2021

奧莉妮可娃目前女單世界排名為第649位，她表示會把買家放在皮膚上NFT信息，帶到她參賽的每個賽場上，就如同一塊人形廣告板。她更指出這次拍賣對買家是一項很好的投資，如果她有朝一日現身溫網或法網賽事，買家還能以更高的價格轉售她身上NFT所有權。

奧莉妮可娃此一大膽前衛做法，引起全球媒體的關注，一時之間也令她成為網路紅人。