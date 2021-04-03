我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回不去了 王室作者預測梅根不會再回英國

太魯閣號第8車關鍵影像解讀中 下周二初步結果

網球／年輕女球員「賣身」給NFT 入手逾5千訓練經費

體育新聞組／ 綜合報導
奧莉妮可娃出賣身體皮膚給NFT。 （取材自Instagram）
奧莉妮可娃出賣身體皮膚給NFT。 （取材自Instagram）

國際間虛擬貨幣盛行，趁著這股熱潮，一名20歲克羅埃西亞網球女選手奧莉妮可娃（Oleksandra Oliynykova）為了籌措訓練經費，異想天開，拍賣自己身體右臂肘部與內側間約7.5X15公分皮膚所有權，供做得標者做為NFT（非同質化代幣 Non-Fungible Token，簡稱NFT）使用，最後居然真的有人以3個「以太幣」價值（約5415美元）得標，擁有這塊皮膚的所有權，此一做法未來有可能成為運動界的一股風氣嗎？

「NFT」隨著虛擬貨幣而盛行，是一種以區塊鏈技術產生的獨有標記，可用作認證虛擬資產擁有權，包括數碼藝術品、圖片、影片、遊戲道具等。目前在運動界最通行的使用方式就是虛擬球員卡，像是「NBA Top Shot」發行的NFT卡片不同於一般傳統球員卡，蒐集各球員們三分球、灌籃等精采時刻，這些短影音卡片並稱為「Moment」，同樣具有增值作用且可進行交易。

奧莉妮可娃目前女單世界排名為第649位，她表示會把買家放在皮膚上NFT信息，帶到她參賽的每個賽場上，就如同一塊人形廣告板。她更指出這次拍賣對買家是一項很好的投資，如果她有朝一日現身溫網或法網賽事，買家還能以更高的價格轉售她身上NFT所有權。

奧莉妮可娃此一大膽前衛做法，引起全球媒體的關注，一時之間也令她成為網路紅人。

NFT 虛擬貨幣 拍賣

上一則

影／惱羞？主播飆罵MLB球迷：你是不懂球的白癡

下一則

影／足球「鬧場美女」新招 穿性感比基尼用電擊棒電臀

延伸閱讀

柯達姊弟同日征戰高球、網球…看誰比賽？爸媽頭大了

柯達姊弟同日征戰高球、網球…看誰比賽？爸媽頭大了
網球／退休生活超精采 女神莎拉波娃變身室內設計師

網球／退休生活超精采 女神莎拉波娃變身室內設計師
美網球重砲手不打東奧 轟ATP資訊不透明

美網球重砲手不打東奧 轟ATP資訊不透明
影／被網球耽誤的足球天才？哈蕾普「顛球81次」網驚呆

影／被網球耽誤的足球天才？哈蕾普「顛球81次」網驚呆

熱門新聞

陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅

2021-03-27 18:23
圖為福原愛2016年出席日本桌球公開賽記者會。(本報資料照片)

福原愛被爆失去東京奧運球評機會 日本公司全停擺

2021-03-29 08:00
莎拉波娃與她設計的桌子。 （取材自Instagram）

網球／退休生活超精采 女神莎拉波娃變身室內設計師

2021-03-28 20:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃