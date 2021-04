網球／年輕女球員「賣身」給NFT 入手逾5千訓練經費

國際間虛擬貨幣 盛行,趁著這股熱潮,一名20歲克羅埃西亞網球女選手奧莉妮可娃(Oleksandra Oliynykova)為了籌措訓練經費,異想天開,拍賣 自己身體右臂肘部與內側間約7.5X15公分皮膚所有權,供做得標者做為NFT (非同質化代幣 Non-Fungible Token,簡稱NFT)使用,最後居然真的有人以3個「以太幣」價值(約5415美元)得標,擁有這塊皮膚的所有權,此一做法未來有可能成為運動界的一股風氣嗎?

「NFT」隨著虛擬貨幣而盛行,是一種以區塊鏈技術產生的獨有標記,可用作認證虛擬資產擁有權,包括數碼藝術品、圖片、影片、遊戲道具等。目前在運動界最通行的使用方式就是虛擬球員卡,像是「NBA Top Shot」發行的NFT卡片不同於一般傳統球員卡,蒐集各球員們三分球、灌籃等精采時刻,這些短影音卡片並稱為「Moment」,同樣具有增值作用且可進行交易。

No joke: 20-year-old Croatian tennis player Oleksandra Oliynykova recently sold her first NFT: a patch of skin on her right arm. https://t.co/eliYyp7IAm