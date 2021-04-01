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柯達姊弟同日征戰高球、網球…看誰比賽？爸媽頭大了

編譯中心／綜合報導
柯達家族已經有兩位高球名將，28歲的姊姊潔西卡（右）高球目前世界排名18，22歲的妹妹妮莉（左）世界排名第4。（Getty Images）
柯達家族已經有兩位高球名將，28歲的姊姊潔西卡（右）高球目前世界排名18，22歲的妹妹妮莉（左）世界排名第4。（Getty Images）

明天將成柯達家族的「超級星期四」，柯達姊妹將在LPGA今年第一場大賽全日空錦標賽中上陣，么弟柯達則要迎接職業網球生涯第一場名人賽8強賽，他邁阿密名人賽以6：3、4：6、7：5爆冷拍下第5種子、阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman），寫下生涯首度擊敗世界前10對手的個人新里程。

柯達家族已經有兩位高球名將，28歲的姊姊潔西卡（Jessica Korda）高球目前世界排名18，22歲的妹妹妮莉（Nelly Korda）世界排名第4；么弟沙巴斯汀年僅20歲，但有著204公分高度，且繼承父親老柯達（Petr Korda）衣缽，選擇網球路。

唯一選擇職網的柯達弟，去年世界排名還在200外，進入今年邁阿密名人賽時已提升到世界87位，3月31日再拿到生涯第一場名人賽8強門票，下周排名確定到6字頭；若是邁阿密名人賽持續闖關甚至奪冠，柯達弟更會成為排名最高的美國男將。

柯達弟笑說，兩位姊姊不斷詢問父母，能不能幫兩人訂機票，讓雙親可以到高球場見證姊妹揮桿，「或許他們會改變一下行程，希望他們能在這陪伴我。」

總獎金310萬美金的全日空錦標賽明天展開為期四天的賽事，比賽球場是加州蘭喬米拉奇的觀瀾湖高爾夫球會（Mission Hills Golf Club），準備上陣的柯達姊妹表示，如果父母改變行程，完全能理解，妹妹妮莉說：「他真的打出很棒內容。」

敗在柯達弟拍下的舒沃茲曼也說，年僅20歲的對手有很好的發球，移動速度也很快速，「他看起來已經在巡迴賽好一段時間了，真的打得很好。」

老柯達1994年和1996年也曾打進邁阿密8強，最佳成績則是1993年的4強成績，柯達弟只差一勝就能追平父親紀錄，他下戰將碰列第4種子的俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）和世界排名曾居第3位的克羅埃西亞好手希利奇（Marin Cilic）勝家。

沙巴斯汀柯達年僅20歲，但有著204公分高度，拿到生涯第一場名人賽8強門票。（路...
沙巴斯汀柯達年僅20歲，但有著204公分高度，拿到生涯第一場名人賽8強門票。（路透）

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