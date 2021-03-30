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在家看賽車就重返女雙球后 謝淑薇喊新奇

中央社／台北30日電
世界女子職業網球協會（WTA）30日預告，謝淑薇將於4月5日重返女雙球后。（本報資料照片）
世界女子職業網球協會（WTA）30日預告，謝淑薇將於4月5日重返女雙球后。（本報資料照片）

世界女子職業網球協會（WTA）30日預告，台灣網球一姐謝淑薇將於4月5日重返女雙球后，謝淑薇得知訊息後也在臉書發文，在家裡躺著看賽車就重回世界第一，也是新奇的經歷。

WTA日前宣布，世界排名系統將進行調整，並從4月5日邁阿密公開賽結束後實施，其中修改原則包括盡量以公平的方式恢復傳統的52周排名系統，WTA積分至少保留52周，但最長不超過104周。

白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）目前為世界雙打球后，這次在邁阿密公開賽女雙首輪賽事爆冷吞敗，WTA在官網預告，待本周賽事結束後，謝淑薇4月5日將取代莎芭蓮卡，重新回到球后寶座。

謝淑薇2014年5月12日生涯首度登上女雙球后，最近一次登上球后寶座則在去年3月1日，一直到今年2月21日，連續31周高居球后寶座，球后累積周數達39周。

在WTA公布這項消息後，謝淑薇隨即在臉書上發文，在家裡躺著看賽車就重回世界第一，也是新奇的經歷，她透露，自己平常是不關心雙打的人，這兩次重回第一其實都是無心之舉。

謝淑薇去年與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）合力拿下4冠、1亞，其中謝淑薇去年首度登上年終雙打球后，兩人最近一次合體則是在今年澳洲網球公開賽，意外在女雙32強賽遭到淘汰。

臉書 賽車 澳洲網球公開賽

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