邁阿密網賽／睽違千餘日 盧彥勳奪復出後首勝

台灣網球好手盧彥勳在邁阿密網球賽，拿下復出後的首勝。（路透）

等待超過千日，台灣網球好手盧彥勳終於迎接復出首勝， 24日他以6：3、6：4擊敗世界排名61名的美國 好手奎瑞，邁阿密名人賽開出紅盤，第二輪將挑戰頭號種子、世界排名第2的俄羅斯名將梅德維夫。

37歲盧彥勳2018年動右肩手術，2019年賽季都在養傷，去年澳網 才宣告復出，但只打了澳網和杜拜公開賽，職網賽季就因新冠肺炎疫情 停擺；今年他從澳洲重新出發，墨爾本賽和澳網勝場都沒開張，復出第5站才在邁阿密嘗到久違勝利。

盧彥勳前一度職網奪勝是2018年4月30日的首爾挑戰賽，ATP巡迴賽的勝場更要回溯到2017年的東京公開賽，這場比賽在主球場收下勝利後，主持人也提及這是他暌違1000多天再奪勝。盧彥勳也有感而發說，受疫情影響，整個團隊都無法一起出國，所有賽會的聯絡，包含練習場、練習球員到交通安排都比以往困難繁雜，顯得孤立無援。

盧彥勳坦言，復出後打得很悶，甚至會自我懷疑，終於奪勝對信心是很大鼓舞。

邁阿密名人賽去年因疫取消，今年雖復辦但獎金大縮水，冠軍更從2019年135萬美元砍到今年30萬美元，美國重砲手伊斯納就跳出來喊，ATP應該將更多資訊公開透明化。