影／被網球耽誤的足球天才？哈蕾普「顛球81次」網驚呆

羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普不只在網球場上取得成就，足球天賦也高得嚇人。（路透）

在盛行足球 的風氣下，每個歐洲人或多或少都曾接觸這項運動，正積極備戰邁阿密公開賽的前羅馬尼亞球后哈蕾普（Simona Halep），23日特地造訪當地足球隊伍邁阿密國際(Inter Miami CF)時，大秀了一「腳」顛球技巧，好身手也引起熱烈回響。

將手中的拍子換成足球，哈蕾普仍展現相當優異的運動天賦，這位前球后將自己顛球的影片上傳至推特 ，並寫下：「我的新紀錄，81次！」，並標註邁阿密國際的帳號，吸引超過5537位用戶點讚。

許多球迷對哈蕾普所展現的足球技藝感到不可思議，紛紛對這位前球后給予讚揚，「連羅納迪諾(Ronaldinho)都會感到驕傲」、「貝克漢（David Beckham，邁阿密國際老闆）應該簽下她！」

兩屆大滿貫的哈蕾普高居邁阿密公開賽第3種子，但生涯在此僅止步於4強，未曾在邁阿密奪下冠軍，哈蕾普也期望藉由顛球破紀錄的決心，在接下來的邁阿密公開賽上取得佳績。