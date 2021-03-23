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網球／女模稱有人付錢 要她勾約克維奇上床拍性愛影帶

編譯中心 / 綜合報導
塞爾維亞性感女模史凱琪奇(右)宣稱有人付錢，要拍她與約克維奇性愛影帶，以毀了他的名譽與家庭。 美聯社、Instagram
塞爾維亞性感女模史凱琪奇(右)宣稱有人付錢，要拍她與約克維奇性愛影帶，以毀了他的名譽與家庭。 美聯社、Instagram

網球「球王」約克維奇(Novak Djokovic)雖宣布退出邁阿密網賽，但他的世界第一排名周數紀錄再創新高，於今天最新排名公布來到313周，如今教練伊萬尼塞維奇(Goran Ivanisevic)表示，他可望瞄準打破男女網球選手通算，由女將葛拉芙(Steffi Graf)所創377周世界第一紀錄做為目標，不論如何，約克維奇現今網壇地位難以動搖，如果真要毀了他，大概也真的只有這個辦法了。

據歐洲媒體報導，一名與約克維奇同為塞爾維亞籍的性感女模史凱琪奇(Natalija Scekic)接受雜誌採訪宣稱，她遇到一位來自倫敦的男人，要付6萬歐元(約7.2萬美元)給她，讓她去勾引約克維奇上床，並偷拍性愛錄影帶，以毀了這位球王的名譽及家庭。

這名辣模拒絕了這件事，不過，她說，「我希望他是在開玩笑，但這個男人是很認真的，讓我覺得非常生氣與受辱。」她還表示，因為她對約克維奇非常敬重，所以對這個提議感到非常厭惡，「我希望這個男人沒有找到一個想要這樣做的女孩，因為這對約克維奇非常不公平。」

約克維奇與妻子伊蓮娜（Jelena）於2014年結婚，育有兩個孩子，曾有媒體傳言說這對夫婦處於離婚邊緣，但約克維奇去年否認這個說法，「我從不關注這些媒體傳言，因為我們彼此相愛。」

不論這名女模是否為了想紅，才說出這些話，但約克維奇確實要防這種「桃花劫」。

約克維奇 倫敦

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