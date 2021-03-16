我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億908萬劑疫苗 27.5%成人接種

WHO將公布新冠起源報告 中野生動物農場或為源頭

網球／梅德維夫擠下納達爾 網壇二哥換新人

體育新聞組／綜合報導
梅德維夫登上世界排名第二，創生涯新高。（取材自Instagram）
梅德維夫登上世界排名第二，創生涯新高。（取材自Instagram）

從2005年7月開始，男子網壇前2名就被塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）壟斷，直到15日才終於出現新面孔，俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）在馬賽公開賽奪冠，世界排名也正式擠下納達爾，來到生涯新高第二位。

由於納達爾澳網後就沒再出賽，梅德維夫就算馬賽沒奪冠，排名也能「超車」，不過他用最完美的方式證明世界第2的身手，決賽以6：4、6：7（4：7）、6：4拍下法國對手赫伯特（Pierre-Hugues Herbert），他笑說早已知道不論如何，排名都會第二，奪冠也不會改變這項事實，「但在星期一成為世界第二前，我贏下一座冠軍，這讓我更有自信。」

梅德維夫上月打進生涯第一次澳網決賽，儘管跨季20連勝之旅被衛冕冠軍約克維奇終結，鹿特丹又意外爆冷出局，馬賽就重振旗鼓，迎接生涯第10座巡迴賽金杯，加上排名創新高，堪稱「十全十美」。

「我非常開心數字來到10，雙位數，這是我還是小孩時的夢想。」梅德維夫提到，10是很棒的數字，自己也會再尋求更多座金杯，10座冠軍都是在硬地打下的他說：「我真的很喜歡打硬地球場，感覺這是最適合我的場地。」

澳網 約克維奇 俄羅斯

上一則

場邊人語／圈選結束 聯盟報數

下一則

MLB／二刀流對決 大谷雙響砲技高一籌

延伸閱讀

網球／汀恩無懼「紅土之王」納達爾 今年瞄準法網金杯

網球／汀恩無懼「紅土之王」納達爾 今年瞄準法網金杯
網球／史上最長…約帥累計310周球王 追平費德勒

網球／史上最長…約帥累計310周球王 追平費德勒
網球／三天王壟斷大滿貫 梅德維夫：像電子生化人

網球／三天王壟斷大滿貫 梅德維夫：像電子生化人
澳網／三大天王怎麼打怎麼贏 梅德維夫嘆：網壇生化人

澳網／三大天王怎麼打怎麼贏 梅德維夫嘆：網壇生化人

熱門新聞

林書豪(左)近日結束發展聯盟賽事。(取材自微博)

G聯盟抓到罵林書豪「新冠病毒」球員 將內部處理

2021-03-12 19:44
德尚博連續兩輪在第六洞不按常理打球，反而讓他最後奪冠。（Getty Images）

PGA／神！算出離洞口最近距離 高球「科學家」逆襲奪冠

2021-03-09 07:30
加藤優有「最正日本女棒球員」的稱號。（取材自Instagram）

別光看臉蛋！日本最美女棒球員加藤優喊聲：看看球技吧

2021-03-09 08:30
44歲的羅納度(左)與傳出懷孕消息的30歲女友洛克絲。 （路透）

足球／球星羅納度結紮10年 嫩女友懷孕 原來靠「這招」

2021-03-11 08:00
大坂直美曬比基尼照片。（取材自Instagram）

網球／大坂直美曬火辣比基尼照 球迷暴動了

2021-03-12 08:00
柯瑞與溜馬沙波尼斯置物櫃差異極大，讓不少球迷質疑難道連全明星賽都有「學長學弟制」？ （取材自推特＠Hoop Central）

NBA／明星賽大小眼？柯瑞的置物櫃超高級 他的長這樣…

2021-03-10 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」
韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」