我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

網球／德國金童澤瑞夫當爸了 去年遭2前女友控家暴

體育新聞組／綜合報導
德國網球金童、世界排名高居第7的澤瑞夫（Alexander Zverev）日前喜獲麟兒。( 歐新社)
德國網球金童、世界排名高居第7的澤瑞夫（Alexander Zverev）日前喜獲麟兒。( 歐新社)

德國23歲網球金童、世界排名高居第7的澤瑞夫（Alexander Zverev）日前喜獲麟兒，他的模特兒前女友帕蒂亞（Brenda Patea）近日在Instagram上宣布產下女兒，也計畫將獨立扶養孩子。

與澤瑞夫交往不到一年便宣布分手，帕蒂亞也透露兩人分開源因，是對於價值觀上產生歧見，「我們對生活的理念不同，每個和運動員在一起的人都必須克服這種狀況。」

而帕蒂亞去年10月宣布懷孕後，澤瑞夫曾向記者表示，自己非常期待成為父親，「雖然我和帕蒂亞已經沒有在一起了，但我們仍然保持良好關係，我會盡到做父親的責任，會一起照顧好這個即將出世的小傢伙。」

儘管澤瑞夫釋出善意，但帕蒂亞卻不領情，表示會自己獨立扶養孩子，「我現在跟澤瑞夫沒有任何交流，坦白說，我並不打算與他共享孩子監護權。我會盡一切努力，確保我的女兒在合適的環境中成長，我會獨立扶養孩子。」

但在帕蒂亞傳出懷孕消息後不久，澤瑞夫遭到另一名前女友莎瑞波娃（Olya Sharypova）指控，曾在2019年美網期間向自己丟枕頭，在2019年拉沃盃期間自己試圖自殺，也是因為澤瑞夫暴力相向。但這些指控卻遭澤瑞夫全盤否認。

目前尚未有澤瑞夫做出回應的消息，日前在鹿特丹男網賽32強暴冷輸球的他，正在墨西哥積極備戰阿卡普科男網賽，也預計將會前往美國邁阿密參加公開賽。

美國 墨西哥

上一則

足球／貝克漢唯一繼承人 次子羅密歐向職業球員邁進

延伸閱讀

網球／大坂直美曬火辣比基尼照 球迷暴動了

網球／大坂直美曬火辣比基尼照 球迷暴動了
網球／汀恩無懼「紅土之王」納達爾 今年瞄準法網金杯

網球／汀恩無懼「紅土之王」納達爾 今年瞄準法網金杯
世界晚報／南加內陸華人母女殞命 家暴還是他殺？

世界晚報／南加內陸華人母女殞命 家暴還是他殺？
MLB／家暴零容忍！戴森全季禁賽 史上最長

MLB／家暴零容忍！戴森全季禁賽 史上最長

熱門新聞

林書豪(左)近日結束發展聯盟賽事。(取材自微博)

G聯盟抓到罵林書豪「新冠病毒」球員 將內部處理

2021-03-12 19:44
德尚博連續兩輪在第六洞不按常理打球，反而讓他最後奪冠。（Getty Images）

PGA／神！算出離洞口最近距離 高球「科學家」逆襲奪冠

2021-03-09 07:30
加藤優有「最正日本女棒球員」的稱號。（取材自Instagram）

別光看臉蛋！日本最美女棒球員加藤優喊聲：看看球技吧

2021-03-09 08:30
歐尼爾參加職業摔角，遭對手空中爆桌而送上救護車。(取材自推特)

NBA／歐尼爾挑戰職業摔角 結果送上救護車悲劇收場

2021-03-04 19:20
44歲的羅納度(左)與傳出懷孕消息的30歲女友洛克絲。 （路透）

足球／球星羅納度結紮10年 嫩女友懷孕 原來靠「這招」

2021-03-11 08:00
柯瑞與溜馬沙波尼斯置物櫃差異極大，讓不少球迷質疑難道連全明星賽都有「學長學弟制」？ （取材自推特＠Hoop Central）

NBA／明星賽大小眼？柯瑞的置物櫃超高級 他的長這樣…

2021-03-10 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕
威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她
男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因
2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償
快看世界／淡出王室一年 哈利梅根的經濟來源是？

快看世界／淡出王室一年 哈利梅根的經濟來源是？