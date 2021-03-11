網球／睽違405天奪首勝 費德勒笑稱：連發球秒數都忘了

「瑞士特快車」費德勒睽違405天後重返賽場。 （路透）

因膝蓋手術而休養超過一年的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），睽違405天後重返賽場，他在杜哈男網賽16強以7：6（8）、3：6、7：5擊敗英國 選手伊凡斯（Dan Evans），然而相隔這麼長時間回歸，39歲的他表示自己真的忘了很多場上該做的事。

ROGER FEDERER IS BACK IN BUSINESS 🙌



He scores a 7-6(8), 3-6, 7-5 victory over Dan Evans in Doha.#RogerReturns pic.twitter.com/87r333nG5M — ATP Tour (@atptour) March 10, 2021

費德勒在去年澳網 結束後決定動刀膝蓋手術，回歸後表示回來的感覺真好，不管是輸是贏，都能開心地站在球場，「當然贏球會是更好的事。」

39歲的費德勒表示自己還有很多事必須重新適應，「我其實忘了很多事，剛我在場上要毛巾，但現在因防疫 規定得自己去拿了。」他還在場中問主審，「現在發球是否還有25秒的限制？」引主審大笑，他說：「看來我必須快點把規則建立在腦中。」

事實上，費德勒的勝利得來不易，首盤先是在5：6的劣勢下進入搶7翻盤，輸了第二盤後，第三盤也在你來我往下拿下勝利。而與伊凡斯兩人過去其實常交手，他說後者是自己的復健搭檔，近期已經交手過超過20盤。

費德勒最後用招牌勝利手勢向球迷宣告自己的回歸，接下來他將與來自喬治亞的巴許拉舍維利（Nikoloz Basilashvili）在8強賽互別苗頭。