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網球／汀恩無懼「紅土之王」納達爾 今年瞄準法網金杯

 記者曾思儒╱綜合報導
奧地利好手汀恩下一個生涯目標是法網金杯。（路透）
奧地利好手汀恩下一個生涯目標是法網金杯。（路透）

去年終於在美網迎接生涯第一座大滿貫金盃，奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）直言，接續生涯目標就是贏下法網金杯，就算眼前有「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）豎立障礙，他也不畏懼。

納達爾生涯握有男網最多的20座大滿貫，其中13座是在法網打下，包括去年新冠肺炎疫情下延期舉行的賽事，其中還有2勝就是擊敗汀恩。

「對我來說，亞軍是我過去大滿貫最佳成績，所以當我贏得第一座大滿貫後，現在法網就是我最大的目標，是我真的想達成的方向。」汀恩最近受訪時提到，自己很習慣設立一些短程目標，「但贏下法網是件大事，這絕對是生涯目標，這也是我今年最大目標。」

這位奧地利名將承認，納達爾仍是紅土大滿貫的最大挑戰，「去年他已經34歲了，仍打出可能是有史以來最佳表現，所以他絕對是必須擊敗的對象。」27歲的汀恩補充說，要在中央球場擊敗納達爾肯定是網球運動上最艱難的任務之一，但自己也樂於接受挑戰。

去年法網因疫情延期到9月底才登場，今年若如期舉行，將在5月16日到6月5日進行。

奧地利好手汀恩下一個生涯目標是法網金杯。（歐新社）
奧地利好手汀恩下一個生涯目標是法網金杯。（歐新社）

法網 疫情 新冠肺炎

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