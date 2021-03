PGA／神！算出離洞口最近距離 高球「科學家」逆襲奪冠

德尚博連續兩輪在第六洞不按常理打球,反而讓他最後奪冠。(Getty Images)

有物理學學士頭銜,被稱為是高球 界「科學家」的去年美國 高球公開賽冠軍現年27歲德尚博(Bryson DeChambeau),7日以一桿之差擊敗英國老將衛斯伍德(Lee Westwood),奪下PGA(美巡賽)阿諾帕瑪高球邀請賽冠軍,而能成功逆轉的最大關鍵,就在他連續兩輪在標準桿5桿第六洞,計算出離洞口最近距離的路線,兩天分別打出370碼及377碼破單季紀錄開球距離,成功穿越湖水並最後抓鳥,令所有人大吃一驚的表現。

德尚博奪下PGA阿諾帕瑪高球邀請賽冠軍。(路透)

每年都在名將阿諾帕瑪設計的灣丘球場進行的阿諾帕瑪邀請賽,老虎伍茲(Tiger Woods)是八度奪冠的常客了,當然今年伍茲因車禍無法參賽,不過,賽後德尚博說了,他早上接到伍茲傳給他的訊息,「哇,在他這麼艱困的時候,還會想到我,這真的讓我吃驚。」

不論是否受到伍茲啟發,德尚博確實做出驚人之舉,在灣丘球場第六洞長度531碼,原本一般選手都要沿著湖邊的路線來前進,但這樣很難會有抓鳥機會,因此落後的德尚博為求翻轉情勢,在第三輪開始,第六洞採取最近攻果嶺的路線,這必須冒球落水被罰桿的危險,但他兩輪都成功了。

阿諾帕瑪邀請賽第六洞圖示,多數選手按常理開球是打至下方球道較為安全,德尚博在第三輪及第四輪採取直接橫跨湖水的路線。(取材自推特)

要擊出這樣的球,必須從揮桿速度、當時風速以及架球方式、球接觸面都必須仔細算好才行,果然不愧他高球「科學家」之名。

德尚博第四輪第六洞開球打出377碼的距離

德尚博第三輪第六洞打出370碼距離

