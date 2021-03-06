高球／伍茲車禍醒來…「我不記得有開車」

伍茲自承不記得曾開車。（路透）

根據《CNN》和《今日美國》報導，上周在南加州發生駕車事故失去意識的老虎伍茲（Tiger Woods），當時在車禍 現場甦醒後表示，不知道事故是怎麼發生的，而且根本不記得曾開車。

伍茲的汽車 上周在洛杉磯 南部一條蜿蜒道路上發生車禍，他因多處腿傷接受手術，而且整個周末都在住院。他和他的團隊最後一次發布相關訊息是在28日，當時他感謝眾多高爾夫球選手穿上代表誌性的紅黑球衣向他致意。

根據對車輛黑盒子的搜查令，伍茲在2月23日上午當警方抵達車禍現場時陷入昏迷。

CNN取得的文件顯示，伍茲在警方到達車禍現場前恢復知覺。伍茲坐在駕駛座上，臉上和下巴沾滿鮮血，他告訴警方，他對開車和車禍一無所知。

筆錄中寫道：「警方問他車禍是怎麼發生的。駕駛人答說不知道，甚至不記得曾開車。」「駕駛人在醫院接受傷口治療，並再次被詢問車禍是怎麼發生的。他再度重複說不知道也不記得曾開車。」

車禍事故調查員施洛格爾（Johann Schloegl）在筆錄中寫道，目擊者在聽到車禍事故發生後走近車輛，並注意到伍茲「無意識且對問題沒有回應」。

當局表示，當時沒有證據表明伍茲曾有吸毒或飲酒，洛杉磯郡警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）一開始宣布這場單一車禍「純屬意外」。

但是，副警長史洛格（John Schloegl）2日的說法與維拉紐瓦相矛盾，表示該部門希望以黑盒子的汽車數據來確定是否有必要進行刑事指控。

史洛格說：「我們正試圖確認是否有犯罪行為，在有人涉及交通事故時就必須重建事故現場，看看是否有違規駕駛行為、是否在開車時使用手機或是其他類似行為。我們會判斷是否有繁犯罪行為。如果沒有，就會結案，只會視為一般車禍。」

肇事車輛的黑盒子會記錄包括車速、加速度、煞車情形、轉向角度的變化，和其他相關動作等資料。