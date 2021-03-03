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網球／費德勒保留體力 不參加邁阿密名人賽

記者曾思儒╱綜合報導
費德勒確定再缺席本月的邁阿密名人賽。（美聯社）
費德勒確定再缺席本月的邁阿密名人賽。（美聯社）

已經缺席今年澳網，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）確定再缺席本月的邁阿密名人賽，他表示退出邁阿密賽事可以獲得更多時間，休養生息再戰。

費德勒去年因疫情影響加上動右膝手術，已經超過一年沒有出賽紀錄；今年8月將滿40歲的他已經預告，去年澳網4強後的第一場賽事將是7日登場的多哈公開賽，他也計畫參加13日登場的杜拜公開賽，但23日開打的邁阿密名人賽卻出現變數。

費德勒經紀人葛錫（Tony Godsick）表示，費德勒不會到邁阿密參賽，「杜拜後，或許還有多哈，費德勒會先回歸訓練，慢慢為他巡迴賽復出準備。」

邁阿密名人賽總監布萊克（James Blake）仍希望費德勒今年能參賽，畢竟「瑞士特快車」不只是賽事4屆冠軍，更是指標人氣球星，「我們當然樂見費德勒回到邁阿密去捍衛金盃，然而，身為一位前球員，我明白你在傷後需要調整旅行和比賽的時間表，幫助身體狀況到百分之百。」他補充說，費德勒是網壇指標球員，球員生涯愈久，對網球產業愈好。

費德勒2005年首度打下邁阿密金盃，06年、17年和19年也登頂；去年邁阿密名人賽因疫情取消，費德勒仍是今年賽事衛冕軍，不過世界排名第5的瑞士傳奇因身體考量選擇退出，讓賽事少了一大星光。

費德勒生涯累積310周「世界球王」本是男網紀錄，本周已經被現任塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）追平。

澳網 疫情 約克維奇

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