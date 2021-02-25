高球／邀伍茲拍片 為何讓他開車出事？電視台撇清責任

伍茲為何不自行開車？(路透)

高球 名將老虎伍茲(Tiger Woods)23日在洛杉磯 發生重大車禍 ，還好保住一命，但要繼續職業高球生涯恐成疑，令人相當震驚？當局調查這起事故，確實是意外所致，只是據洛杉磯時報報導這起事故內幕時，指出伍茲是受Discovery邀請，準備拍攝紀錄片，即然是工作邀約拍攝，為何片廠不派車接送伍茲？這家電視台位於英國體育傳播高級副總裁表示，「這不是Discovery的問題，而是伍茲團隊的問題。」把責任撇清，並對事故不做進一步評論。

至於伍茲經紀人史坦伯格(Mark Steinberg)，對電視台高層發言，並未做出任何回應。

洛杉磯時報報導，這是電視策劃的伍茲紀錄片，為期兩天的拍攝，出事當天是第二天拍攝行程，前一天已與前NBA球員韋德(Dwyane Wade)及好萊塢演員史派德(David Spade)等人一起拍攝，史派德先前也在Instagram秀出與伍茲出事前合照。

拍攝主要由好萊塢導演柏格(Peter Berg)負責，第二天安排是NFL球星布里斯(Drew Brees)等人一起，但最終等了兩小時未見伍茲的到來，才得知他出了車禍。

據不具名的關係人士說，Discovery拍片時通常都會安排專車接送拍攝人員，由專業司機來負責。

伍茲為何不搭專車的原因並不清楚，但據了解，伍茲在比賽時喜歡自己駕駛，桿弟拉卡瓦(Joe LaCava)則通常是坐副駕。因此有知情人士說，即使Discovery提供專車服務，但自行開車到片廠的人，還是很常見。