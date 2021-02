網球／淚灑記者會 小威準備退休？私人教練回應了…

美國 傳奇女將小威廉 絲(Serena Williams)在本屆澳網四強賽,以直落二不敵日本好手大坂直美,賽後出現有關小威廉絲退休 的傳言,而24日小威廉絲的教練莫拉托魯(Patrick Mouratoglou)出面闢謠,目前小威廉絲沒有考慮退休一事。

在四強賽落敗後,小威廉絲獲得滿場觀眾喝采,而她向球迷揮手並撫摸胸口的動作,也讓現場主播認為這將是小威廉絲職業生涯最後一戰,賽後記者會上,小威廉絲也不免被問到有關退休一事,小威僅回應,「我不知道,如果我要告別,我不會跟任何人說。」,而此時已淚流滿面的小威廉絲也早早提前離開記者會。

Serena waves to the fans as she leaves Rod Laver Arena after her semifinal round exit 🙏 #AusOpen pic.twitter.com/S9vZYfOcmI