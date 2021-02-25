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網球／淚灑記者會 小威準備退休？私人教練回應了…

體育新聞組／綜合報導
四強賽落敗後，小威廉絲淚灑記者會，被認為將要結束職業生涯。（美聯社）
四強賽落敗後，小威廉絲淚灑記者會，被認為將要結束職業生涯。（美聯社）

美國傳奇女將小威廉絲（Serena Williams）在本屆澳網四強賽，以直落二不敵日本好手大坂直美，賽後出現有關小威廉絲退休的傳言，而24日小威廉絲的教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）出面闢謠，目前小威廉絲沒有考慮退休一事。

在四強賽落敗後，小威廉絲獲得滿場觀眾喝采，而她向球迷揮手並撫摸胸口的動作，也讓現場主播認為這將是小威廉絲職業生涯最後一戰，賽後記者會上，小威廉絲也不免被問到有關退休一事，小威僅回應，「我不知道，如果我要告別，我不會跟任何人說。」，而此時已淚流滿面的小威廉絲也早早提前離開記者會。

從2012年就擔任小威廉絲教練的莫拉托魯，今日受訪時表示，「我不認為她會就此認輸，直到她再次贏得一座大滿貫，在此之前她是絕對不會放棄的。」

「她從小就一切奉獻給網球，我不認為她已經規畫好退休人生。」，而談到小威生涯第24座大滿貫金杯時，莫拉托魯表示，「我必須相信她，她也必須相信自己，如果她無法做到，她就會停下來，當她在36歲的年紀生下孩子重返賽場後，就花了非常多的努力來找回狀態，如果不認為自己能再贏下一座大滿貫，當時她就不會回歸賽場。」

目前小威廉絲手握23座大滿貫冠軍，僅差一座，便能追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）的記錄，而今年還剩下3場大滿貫賽，小威廉絲有望追平甚至超越寇特的記錄，成為女單歷史之最。

威廉 退休 美國

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