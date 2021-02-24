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老虎伍茲車禍「純屬意外」排除酒駕吸毒、不起訴

老虎伍茲車禍「純屬意外」排除酒駕吸毒、不起訴

體育新聞組／綜合報導
伍茲。（路透）
伍茲。（路透）

高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）23日發生嚴重翻車車禍，造成嚴重傷勢，針對這起意外，當局已排除任何酒駕可能性，伍茲將不會面臨起訴。

洛杉磯郡警察局（The Los Angeles County Sheriff's Department）24日指出，這起車禍純粹是「單一事故」，副警長岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）在記者會上透露，已排除伍茲涉及酒駕或吸毒，當局將不提出任何指控。

警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）也表示，副警長抵達案發地時伍茲「很清醒」，強調「沒有酒精的氣味，沒有任何令人起疑的藥物、毒品等物」，認為現場不需要對伍茲的狀況進行任何酒駕藥物使用的測試。

維拉紐瓦說，如果調查結果指證老虎伍茲當時沒有專心駕駛或有超速情況，他可能面臨的，最多僅屬輕罪的違規。

「一定有什麼原因造成這起車禍，且不論此案違規情況為何，都會有行車電腦代碼記錄下來。」

維拉紐瓦表示，他希望老虎伍茲那輛全新的運動休旅車（SUV）車內配有數據資料記錄器，那將有助於釐清肇事原因。

「顯然我們希望會有這個黑盒子，我們將因此有車速的資料，那可能是造成這起意外的因素。」

45歲的老虎伍茲手術後已清醒，並透過官方推特宣布手術成功、正在恢復當中，並感謝大眾的關心。

人是清醒的 右腳開刀打鋼釘

老虎伍茲的推特官方帳號昨天稍晚發出聲明，指這名史上其中一位最偉大的高球選手「目前住在醫院的病房中，人是清醒的，能回答問題，且正在復原中」。

同份聲明中，哈柏-加州大學洛杉磯分校醫學中心（Harbor-UCLA Medical Center）醫療長馬哈揚（Anish Mahajan）表示，老虎伍茲接受了手術，治療有「重大骨頭傷勢」的右小腿及腳踝。

聲明指出，手術包括在老虎伍茲的脛骨插入長鋼釘，並用「螺絲及鋼針的組合」來固定他的腳及腳踝。

拿過4次大賽冠軍的麥克羅伊（Rory McIlroy）今天表示，人們懷疑老虎伍茲高球生涯的想法一點也不重要，因為這位高球巨星正努力從車禍中受到的嚴重傷勢康復過來。

來自北愛爾蘭的麥克羅伊告訴記者：「現階段我認為大家應該要心懷感激，因為他還在這裡、他還活著、他的孩子們沒有失去父親，這是最重要的事了，現在問高球的事還太遙遠，此刻甚至還不在未來藍圖上。」

PGA巡迴賽主席摩納翰（Jay Monahan）同意麥克羅伊的看法，並稱將全心全意投入，以各種可能的方式支持老虎伍茲。

摩納翰說：「我認為現在唯一重要的事，是他的健康。」

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高球名將老虎伍茲23日上午在加州洛杉磯郡單獨駕車，發生重大翻覆車禍，連人帶車衝下斷崖，翻滾到崖底。消防人員以救生鉗將受傷嚴重的伍茲從車中救出，急送當地醫院救治。圖為翻轉到山腳下的伍茲座車，可見到已被撞成變形。(Getty Images)

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