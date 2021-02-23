伍茲翻車重傷 警員回憶他第一句話：我是老虎

高球名將老虎伍茲23日上午在加州洛杉磯郡單獨駕車，發生重大翻覆車禍，連人帶車衝下斷崖，翻滾到崖底，身受重傷，正在醫院搶救中。圖為2020年12月伍茲在佛州參加PNG大賽。(美聯社)

全球知名的美國高爾夫名將老虎伍茲(Tiger Woods)23日在洛杉磯 郊區一處陡坡路段發生翻車車禍 ，他駕駛的多功能車連續翻滾數百呎、横跨中央分隔島及對向雙車道後，翻覆於路邊野地；經救援人員撬開擋風玻璃將伍茲自車裡拉出，但他腿部複合性骨折和腳踝碎裂，傷勢嚴重但意識清醒，雖無生命危險，但高球 生涯恐再受衝擊。

來源：ESPN YouTube頻道

這場車禍發生在23日上午7時12分，地點在洛杉磯西部的派洛斯福德牧場(Rancho Palos Verdes)和羅林山莊園(Rolling Hills Estates)附近，車禍沒有涉及其他汽車，車上只有伍茲一人，車禍原因仍在調查中。

高球名將老虎伍茲23日上午在加州洛杉磯郡單獨駕車，發生重大車禍，連人帶車衝下斷崖，翻滾到崖底。消防人員以救生鉗將受傷嚴重的伍茲從車中救出，急送當地醫院救治。圖為當地電視台KABC，23日現場空拍報導。(美聯社)

警方說，伍茲車速較正常快很多，撞到路標並斬斷一棵樹，但他沒有酒駕跡象，該路段經常發生致命車禍。

第一個趕到車禍現場的警員岡薩雷斯(Carlos Gonzalez)表示，當時伍茲坐在安全氣囊爆開的駕駛座上，鎮定清醒但無法站立，「他告訴我，他的名字叫『老虎』，我立刻認出了他。」

「伍茲似乎並不擔心自己受傷，這在車禍中很常見，他們可能先是震驚，後來才會感到疼痛。」岡薩雷斯說，伍茲受傷並送醫急救，「他很幸運能活下來。」老虎伍茲目前在洛杉磯加州大學醫學中心接受手術治療。

圖為翻轉到山腳下的伍茲座車，可見到已被撞得變形。(美聯社)

伍茲前往鄉村俱樂部時車禍

45歲的伍茲上周末在洛杉磯里維埃拉鄉村俱樂部(Riviera Country Club)主持創世紀盃高球邀請賽(Genesis Invitational)後，一直住在羅林山莊園，他車禍時駕駛的多功能車是主辦方借他使用；伍茲22日曾為迪士尼頻道旗下GOLFTV拍片，車禍發生時，正準備前往鄉村俱樂部進行第二天GolfTV拍攝。

伍茲曾拿下15次大滿貫冠軍，累計獲得82座美國職業PGA冠軍，去年12月23日才從下背部手術後復元，那是他第五次背部手術；伍茲2017年4月動完下脊椎融合手術後，成功復出，並於2019年4月第五度拿下大師賽冠軍。

但伍茲自2019年秋天日本佐佐世錦賽(Zozo Championship)後就未再獲勝，近年因傷減少出賽，23日車禍手術，將是他第十次手術。

拖吊人員正吊起被摔得變形的伍茲座車。(美聯社)

伍茲曾三度涉及車禍調查

伍茲曾三度涉及車禍調查。2009年感恩節次日清晨他開多功能車撞上消防栓，新聞媒體轟動一時；那場事故最終揭露他有婚外情並承認吸毒，種種負面消息讓他一度失去主要公司贊助，並到密西西比州療養院戒毒，五個月未重回高球場。

2010年伍茲與前妻艾琳‧諾德格倫(Elin Nordegren)離婚，2017年5月在警方查酒駕時，伍茲因被查出使用五種不同藥物被捕。

知名運動員祝早日康復

得知伍茲車禍受傷，包括前拳王泰森(Mike Tyson)到NBA魔術強森(Magic Johnson)等知名運動員都祝福伍茲早日康復。全球排名第三的高爾夫好手湯馬斯(Justin Thomas)表示，「看到我最親密的朋友出事非常難受，只希望他沒事。」

前總統川普也透過發言人發表聲明，祝福伍茲一切順利說，「老虎，快點好起來。你是一個真正的冠軍！」