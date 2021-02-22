澳網／約帥18大滿貫到手 網壇GOAT之爭更激烈

約克維奇拿下第18座大滿貫冠軍，距離網壇GOAT王座越來越近。（Getty Images）

塞爾維亞世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）在澳網 壓軸戰以7：5、6：2、6：2終結俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）的跨季20連勝，不僅完成3連霸，拿下史上最佳的澳網第9冠、生涯第18座大滿貫一併入袋，寫下多項紀錄，讓網壇「GOAT」的競爭更加激烈。

約克維奇在澳網奪下生涯第18座大滿貫後，只離納達爾（Rafael Nadal）與費德勒（Roger Federer）的史上最多20冠的差距來到兩冠。

同時他世界排名第一的地位又更加穩固，等到3月8月排名更新後，他將寫下總周數311周稱霸球王寶座，正式超過瑞士天王費德勒的310周稱王紀錄。

約克維奇表示：「我努力達成這個歷史性的世界第一紀錄。這似乎不太真實，但當然我非常、非常開心與驕傲。」

澳網決賽前，除了納達爾在法網拿下13冠居首外，約帥澳網8冠，費德勒溫網8冠位居單一大滿貫賽事最多冠第二位。約克維奇現在拿下第九冠，獨居第二名，不愧對墨爾本之王的地位，而且他在澳網決賽奪冠的機率，更是百分之百。

目前約克維奇除了大滿貫落後納達爾與費德勒，手握五座年終賽冠軍只輸費德勒一座，納達爾則是還未開張；不過約帥手握36座1000分級名人賽冠軍，則是三人之最。

不過三人之中，僅有納達爾拿過奧運單打金牌，今年東京奧運 可能是費德勒最後機會。約克維奇近年在大滿貫數急起直追，2019年至今已拿下4冠，網壇GOAT之爭將越來越精采。