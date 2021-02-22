澳網／約克維奇大滿貫18冠 教練預測：還將超越2天王

約克維奇(左)拿下澳網男單第9座冠軍後，與教練伊凡尼塞維奇(右)在場邊慶祝。 美聯社

約克維奇 昨天贏得創紀錄的第9座澳網 男單冠軍後，教練伊凡尼塞維奇表示，約克維奇生涯大滿貫冠軍總數終將超越瑞士天王費德勒，並與西班牙猛將納達爾陷入追逐戰。

塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）昨天擊敗俄羅斯對手梅迪維夫（Daniil Medvedev），第9度在澳洲網球公開賽 稱王，這是貴為當今世界球王的他，生涯第18座大滿貫賽單打冠軍。

33歲的約克維奇目前只差兩冠，就能追平費德勒（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）生涯20座大滿貫冠軍的男單選手最佳紀錄。

約克維奇在去年美國網球公開賽原有機會拉近與費德勒及納達爾的差距，但他在比賽中將球打給場邊球僮卻意外擊中線審，因此被取消參賽資格。接下來在法國網球公開賽決賽，他在一面倒的情況下敗給納達爾。

然而約克維奇的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）昨晚表示，約克維奇有望挑戰澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）所締造生涯24座大滿貫冠軍的史上最佳紀錄。

路透報導，伊凡尼塞維奇告訴記者：「幾年前我就說過，約克維奇和納達爾兩人，都將超越費德勒的成就，我仍是如此認為。」

「他們每天都讓我感到驚喜，納達爾肯定能再贏一座（大滿貫冠軍），我希望不是兩座…他們讓網球水準越來越強，當你覺得年輕球員殺上來了，這些人卻還是能在決賽中更上層樓。」

「我不知道終點在哪，或許他們將超越寇特或小威廉絲（Serena Williams，擁有23座大滿貫單打冠軍），但也可能不會，不過他們在場上、在大賽中的表現，實在太不可思議了。」

39歲的費德勒2018年在澳網奪冠後，就未再拿下大滿貫冠軍，去年兩度接受右膝手術後，這位名將已經一年多沒有上場比賽。

伊凡尼塞維奇昨天還說：「我在等費德勒回來，這樣看法網和溫布頓會更有趣。」

伊凡尼塞維奇表示，在澳網拿下這座冠軍，對約克維奇來說也是一種救贖，因為先前媒體不斷報導他在隔離期間對大會提出的種種要求，以及他的傷勢問題。

伊凡尼塞維奇說：「他非常需要這場勝仗，這一大堆媒體和民眾對他的不公平，上天都看在眼裡。」

「他經歷了很多，尤其是在去年，包括美網及法網決賽的慘敗都是，這並不容易。」