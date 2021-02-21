我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

澳網／硬地女王…大坂直美4闖大滿貫決賽 從沒失手

體育新聞組／綜合報導
大坂直美奪下第四座大滿貫冠軍，成為女子網壇新霸主。（路透）
大坂直美奪下第四座大滿貫冠軍，成為女子網壇新霸主。（路透）

前三次闖進大滿貫決賽都不曾失手的日本混血女網好手大坂直美（Naomi Osaka）在澳網女單決賽與美國選手布蕾迪（Jennifer Brady）交手，最終僅花77分鐘就以6：4、6：3直落二勝出，不僅拿下生涯第四座大滿貫冠軍，也成為繼莎莉絲後，史上第二位前四度闖進大滿貫決賽都奪冠的女子選手。

生涯首闖大滿貫決賽的布蕾迪雖然奮力抵抗大坂直美的猛攻，但首盤她就兩度遭到破發，第二盤開盤後更是讓大坂直美連保帶破取得4：0領先，最終大坂直美贏得生涯第四座大滿貫冠軍，在現役女單球員中僅次於大、小威廉絲。

大坂直美在奪冠後不僅拿下275萬澳幣（約216萬美元）冠軍獎金，世界排名也將從第3名升至第2名，賽後她也不忘感謝球迷的支持，「我前一座大滿貫冠軍沒有球迷陪伴，所以我要感謝今天進場的球迷，謝謝你們敞開心胸與手臂迎向我們，現在能夠參加大滿貫賽事對我來說就像是一種超級特權，我不會把它當作理所當然。」

儘管連續兩場大滿貫賽都遭到大坂直美擋道，但布蕾迪仍在賽後給予小兩歲的大坂直美讚美，「我希望那些在家收看這場比賽的年輕女孩，都能看看她做了什麼，並能因此受到啟發，她為比賽所做的一切都是如此讓人讚嘆，讓這項運動受到關注。」

現在大坂成為女子網壇新寵兒，但有媒體問道「當小威站上球場，她就是網壇的代表人物；你覺得這樣的態勢改變嗎？」大坂保持一貫謙虛態度表示：「一點也沒有。」

奪冠後前瑞典世界球王韋蘭德（Mats Wilander）更大膽預測，大坂至少能奪下10座大滿貫冠軍，但她說：「我會一步一步來，現在的我就是目標第五冠。我不希望想太遠，我想活在當下就好，我不希望自己被壓力與期待壓垮。」

不過大坂的四座大滿貫冠軍皆在硬地球場奪下，在美網與澳網各拿兩冠；被問道哪個是最有機會的非硬地大滿貫冠軍，她說：「希望是紅土（法網），因為紅土賽季快來了。」

大坂直美 美國 瑞典

上一則

NFL專欄／溫菲爾德回嗆被罰 NFL太掃興

延伸閱讀

哈利、梅根反嗆王室！得寸進尺惹怒女王 關係惡化

哈利、梅根反嗆王室！得寸進尺惹怒女王 關係惡化

日本女將大坂直美澳網封后 看動漫、吃披薩慶祝

日本女將大坂直美澳網封后 看動漫、吃披薩慶祝
澳網／打哭偶像小威 大坂直美闖決賽

澳網／打哭偶像小威 大坂直美闖決賽
澳網／拍落偶像小威廉絲 大坂直美將拚澳網第二冠

澳網／拍落偶像小威廉絲 大坂直美將拚澳網第二冠

熱門新聞

柯瑞老婆艾耶莎曬出性感照。（取材自Instagram）

NBA／柯瑞老婆曬全裸性感照 特別註明「獲准同意」

2021-02-14 22:05
林書豪（左）前役在G聯盟攻下29分且外線手感發燙，他賽後也在Instagram發文表示喜悅。 （取材自G League官方推特）

NBA／林書豪情人節三分手感爆發 「這招」進化準度

2021-02-15 08:00
歐尼爾別墅竟有室內籃球場。（取材自Atlas Team Compass房產公司）

球星歐尼爾豪宅超奢華 除了室內籃球場 車庫可停17豪車

2021-02-15 07:30
佩姬經常露半乳性感打球照。(取材自Instagram)

高球／性感美女靠「雙峰」打球 賺得比伍茲還多

2021-02-19 19:32
打進澳網女單8強的謝淑薇，竟無贊助商。Getty Images

謝淑薇穿雜牌球衣原因曝光 澳媒：贊助商怕得罪中國

2021-02-16 15:02
撞球名將「黑寡婦」珍娜李驚傳罹癌，且預測剩下不到一年壽命。(本報資料照片)

撞球名將「黑寡婦」 驚傳罹患卵巢癌 剩不到一年壽命

2021-02-17 23:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪