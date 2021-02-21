澳網／硬地女王…大坂直美4闖大滿貫決賽 從沒失手

大坂直美奪下第四座大滿貫冠軍，成為女子網壇新霸主。（路透）

前三次闖進大滿貫決賽都不曾失手的日本混血女網好手大坂直美 （Naomi Osaka）在澳網女單決賽與美國 選手布蕾迪（Jennifer Brady）交手，最終僅花77分鐘就以6：4、6：3直落二勝出，不僅拿下生涯第四座大滿貫冠軍，也成為繼莎莉絲後，史上第二位前四度闖進大滿貫決賽都奪冠的女子選手。

生涯首闖大滿貫決賽的布蕾迪雖然奮力抵抗大坂直美的猛攻，但首盤她就兩度遭到破發，第二盤開盤後更是讓大坂直美連保帶破取得4：0領先，最終大坂直美贏得生涯第四座大滿貫冠軍，在現役女單球員中僅次於大、小威廉絲。

大坂直美在奪冠後不僅拿下275萬澳幣（約216萬美元）冠軍獎金，世界排名也將從第3名升至第2名，賽後她也不忘感謝球迷的支持，「我前一座大滿貫冠軍沒有球迷陪伴，所以我要感謝今天進場的球迷，謝謝你們敞開心胸與手臂迎向我們，現在能夠參加大滿貫賽事對我來說就像是一種超級特權，我不會把它當作理所當然。」

儘管連續兩場大滿貫賽都遭到大坂直美擋道，但布蕾迪仍在賽後給予小兩歲的大坂直美讚美，「我希望那些在家收看這場比賽的年輕女孩，都能看看她做了什麼，並能因此受到啟發，她為比賽所做的一切都是如此讓人讚嘆，讓這項運動受到關注。」

現在大坂成為女子網壇新寵兒，但有媒體問道「當小威站上球場，她就是網壇的代表人物；你覺得這樣的態勢改變嗎？」大坂保持一貫謙虛態度表示：「一點也沒有。」

奪冠後前瑞典 世界球王韋蘭德（Mats Wilander）更大膽預測，大坂至少能奪下10座大滿貫冠軍，但她說：「我會一步一步來，現在的我就是目標第五冠。我不希望想太遠，我想活在當下就好，我不希望自己被壓力與期待壓垮。」

不過大坂的四座大滿貫冠軍皆在硬地球場奪下，在美網與澳網各拿兩冠；被問道哪個是最有機會的非硬地大滿貫冠軍，她說：「希望是紅土（法網），因為紅土賽季快來了。」