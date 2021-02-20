澳網／梅德維夫20連勝闖決賽 將對戰約克維奇

梅德維夫不怕決賽對上小約。（歐新社）

在世界球王約克維奇（Novak Djokovic）率先搶下首張男單決賽門票後，另外一張門票則是在19日由俄羅斯 梅德維夫（Daniil Medvedev）與希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）上演新世代球星爭奪，最終梅德維夫以6：4、6：2、7：5直落三取勝，生涯首度闖進澳網決賽。

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過去兩年在年終賽相繼稱王的西西帕斯與梅德維夫在澳網四強賽碰頭，生涯恩怨不斷的兩人19日交手依舊插曲不斷，包括西西帕斯在第二盤時一度怒摔水瓶，迫使場邊球僮一度拿著毛巾進場清潔，第三盤前段梅德維夫則是向主審反應西西帕斯的父親在場邊不斷碎念影響到他。

儘管插曲不少，但賽況仍是一面倒向梅德維夫，他在前兩盤都未被逼出破發點的情況下都輕鬆拿下，儘管第三盤西西帕斯在第六局總算破發，但關鍵時刻梅德維夫仍頂住壓力收下生涯首張澳網決賽門票，也將個人連勝紀錄推進到20場，其中包括12場擊敗世界排名前10名的選手，狀態正值顛峰。

曾在2019年打進美網決賽但卻遭納達爾（Rafael Nadal）擋道的梅德維夫，這次則將在澳網決賽碰上手握9座冠軍的約克維奇，他說：「那是我第一次闖進大滿貫決賽，遇到了史上最偉大的球員之一，現在我又將碰上另外一個。不過壓力都將在他身上，因為他過去打進決賽從未失手，而我將不會有任何壓力，只希望能展現出我最好的表現。」

澳網公開賽決賽率先登場的女雙決賽，最終由第二種子的比利時梅騰絲（Elise Mertens）／白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以6：2、6：3直落二擊敗捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova）攜手封后，繼2019年的美網後，兩人合拍拿下第二座大滿貫雙打冠軍。

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對於今年在疫情 中奪下冠軍，梅騰絲說：「過去幾個星期真的很艱辛，很感謝所有讓這次比賽能順利開打的人。我也要感謝我的搭擋，過去幾天我們沒有球迷在場邊加油，很高興總算看到他們回來了。」

澳網將在21日的男單決賽後落幕，今年受到疫情影響大會執行長提列（Craig Tiley）19日也透露，預計將會造成1億澳元的虧損，這可能迫使大會花光備用基金8000萬澳元，不過他說：「能在疫情中集聚那麼多的國際巨星，並且在球迷面前進行一場耗資8600萬澳元的國際賽事，我們應該感到驕傲。」