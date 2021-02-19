澳網／打哭偶像小威 大坂直美闖決賽

大坂直美（左）直落二擊敗小威，晉級決賽。（路透）

澳洲網球公開賽18日舉行單打四強賽，其中女單上演大坂直美與小威廉 絲（Serena Williams）的對決，儘管大坂直美在開盤一度陷入慢熱的狀況，但小威全場卻發生高達24次的非受迫性失誤，讓大坂直美僅花75分鐘就以6：3、6：4直落二勝出，20日將與首闖大滿貫決賽的美國 選手布蕾迪爭冠。

大坂直美在女單八強賽擊敗台灣 一姊謝淑薇後，四強賽與偶像小威狹路相逢，也是兩人繼2018年的美網決賽後第二度在大滿貫賽事中碰頭。經過兩年多的洗禮，大坂直美在這次的對決中展現更為成熟的球風，甚至讓已39歲的小威有點難以招架，最終她也成為史上繼大威廉絲（Venus Williams）和卡普莉亞蒂（Jennifer Capriati）後，第三位在前兩度大滿貫賽交手都擊敗小威的選手。

「我從小就看著她比賽， 所以能跟她站在同一個賽場上一直都是我的夢想。」談到生涯第五度與小威交手時，大坂直美說：「今天開賽我確實有點緊張和害怕，導致我剛開始有不少的非受迫性失誤，但當我放鬆後，一切就好轉了。」

而小威在無緣決賽後直言，雖然賽前一度認為自己狀態不差，但本場比賽卻發生了很多簡單的失誤，說到激動處時她甚至眼泛淚光，當被問到是否會就此告別澳網時，她則說：「我不會說我是否要告別，我也不會告訴任何人。」

至於將在3月初以登上球王寶座311周改寫費德勒紀錄的約克維奇（Novak Djokovic），18日在男單四強賽則是碰上俄羅斯黑馬卡拉采夫（Aslan Karatsev），最終耗時113分鐘以6：3、6：4、6：2直落三終結了卡拉采夫從會外賽一路挺進四強的奇幻之旅，距離澳網三連霸僅差最後一勝。

「這是我這次賽事狀況最好的一戰，我沒有感到疼痛，很高興有這種感覺。」連三年搶下澳網決賽門票後約克維奇說：「這讓我變得更有自信，我過去在澳網決賽或是四強賽從沒有輸過，但西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和梅德維夫（Daniil Medvedev）也都渴望首座的大滿貫冠軍，我會為此做好準備。」西西帕斯與梅德維夫19日爭決賽門票。