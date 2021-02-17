澳網／跨日大戰逆轉勝 約克維奇晉4 捧金盃在望

約克維奇晉級4強後，拿下冠軍機率很高。（路透）

尋求澳網第9冠的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），16日在中央球場壓軸戰將碰德國 名將澤瑞夫（Alexander Zverev）爭奪4強門票，小約在首盤失守下演出逆轉勝，以6：7（6：8）、6：2、6：4、7：6（8：6）晉級，生涯第9度晉級4強。

影音來源：YouTube

小約是澳網前兩年冠軍，但今年受腹部不適影響，連霸路走得辛苦，前4輪只有第一戰是直落3拿下勝利，第三輪更是打滿5盤才出線。

16日碰世界排名第7的澤瑞夫，小約又是第一個發球局就遭破，第10局雖回破成功、將戰局逼到「搶7」，仍由澤瑞夫以7：6（8：6）先下一城。

約克維奇第二盤以6：2扳平盤數，但第三盤又率先遭破發，一度以1：4落後，甚至氣到怒砸球拍洩憤，但砸完球拍球王也回穩，反而上演連跑帶破連下5局的大逆轉，以6：4取得盤數「聽牌」優勢。

第四盤局勢和第三盤相若，小約第一個發球局又遭破發，但從0：3落後開始追趕，第5局回破後，第8局再瓦解2個破發危機，最終在「搶7」中以「再見愛司」迎接勝利，以7：6（8：6）延續澳網連勝。

這場歷時3個半小時的男單8強賽成跨日大戰，打完時間已是墨爾本午夜12點35分，辛苦晉級的小約，下戰將遇上今年澳網大黑馬卡拉采夫（Aslan Karatsev）；世界排名114的俄羅斯 男將今年從會外賽一路闖關，在另一場8強賽上演逆轉秀，以2：6、6：4、6：1、6：2力退保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），成為第一位大滿貫初體驗就闖4強的男將。

就數字來看，小約取得絕對優勢，除了排名遠優於卡拉采夫，小約過去8度晉級澳網4強，勝率是百分百，且不只可以打進決賽，最後都高捧金盃。