澳網／不敵大坂直美 謝淑薇止步8強…紐時評「網壇魔術師」

謝淑薇止步8強，創下台將大滿貫紀錄。（路透）

台灣 網球「一姊」謝淑薇今年澳網的驚奇之旅，15日遭日本前「世界球后」大坂直美中斷，大坂直美在兩人第6度對決完美保住所有發球局，以6：2、6：2拿到4強門票，不過謝淑薇的8強成績仍是台灣女將大滿貫最佳紀錄。

35歲的謝淑薇和大坂直美年紀剛好差一輪，台、日「一姊」過去曾5度交手，4次集中在2019年，大坂直美雖握有4勝1敗優勢；15日再碰頭，世界排名71的謝淑薇在大坂直美第一個發球局就逼出破發點，但首盤3個破發機會都沒把握，反而被兩破發球局，2：6讓出首盤。

第一盤末連拿2局的大坂直美，第二盤又率先破發成功，跨盤連拿5局取得3：0優勢；謝淑薇第4局保發成功，但局數雖破蛋，卻也沒能撼動大坂直美發球局，加上第8局再度遭破發，最終就以兩個2：6不敵2019年的澳網冠軍。

雖無緣4強，謝淑薇創下首闖大滿貫8強紀錄，紐約時報 日前形容謝淑薇是「網壇魔術師」，靈活多變的她證明技巧派永不退流行。

報導寫道，謝淑薇有如過網急墜女王，雙手持拍的她擊球旋轉詭異、角度刁鑽，令對手在場上疲於奔命。

報導還形容，球拍在謝淑薇手中有如魔術師的道具，而謝淑薇就是場上的表演者。文末寫道：「這就是謝淑薇最厲害的地方。她能讓網壇最佳強力派球員感到無助。」

大坂直美生涯第二度闖澳網4強，下戰江漢美國 傳奇小威廉絲（Serena Williams）和羅馬尼亞前球后哈蕾普（Simona Halep）的勝家搶決賽門票。