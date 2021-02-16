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澳網／地主巴蒂晉8強 拚為澳洲留下冠軍

體育新聞組／綜合報導
巴蒂。（Getty Images）
巴蒂。（Getty Images）

世界排名第一的澳洲女將巴蒂（Ash Barty）15日在澳洲網球公開賽輕騎過關，以6：3、6：4擊退美國女將羅傑斯（ShelbyRogers），連續第三年晉級澳網女單八強。

巴蒂這次比賽一路以來勢如破竹，從未輸過一盤，被看好可望角逐后座，破除地主選手在女單項目長達43年一冠難求的魔咒。

去年在澳網四強賽止步的巴蒂說：「比賽尚未結束。」巴蒂下一場比賽將迎戰捷克選手穆霍娃（KarolinaMuchova）。

她表示：「很開心能再度進入大滿貫賽八強，尤其是在澳洲…但肯定對目前的進展仍不滿意。」「我們會再接再厲，嘗試做對的事情，盡可能向前推進。」

西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）則是以6：3、6：4、6：2直落三淘汰義大利好手佛吉尼尼（Fabio Fognini），晉級男單八強。他若再奪三勝，將贏得第21座大滿貫金杯，創下史上新高紀錄。

這是納達爾生涯第43次躋身大滿貫8強，預料將在決賽迎戰拿下8座澳網冠軍的塞爾維亞球王約科維奇（Novak Djokovic）。約科維奇前一天忍受腹部傷痛，打了4盤淘汰加拿大名將羅尼奇（MilosRaonic）晉級8強，並拿下生涯第300個大滿貫賽勝場。

納達爾說：「我很開心今天進入了8強，這對我而言意義重大，是件很美好的事情。」

納達爾。（路透）
納達爾。（路透）

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