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澳網／對戰謝淑薇 大坂直美：她太難纏

體育新聞組／綜合報導
大坂直美曾敗給謝淑薇，雙方將上演力量與技巧的對決。（美聯社）
大坂直美曾敗給謝淑薇，雙方將上演力量與技巧的對決。（美聯社）

台灣網球好手謝淑薇闖進澳洲公開賽女單8強，下一場將迎戰日本名將大坂直美。據中央社報導，大坂直美受訪時笑稱不是很期待對上這位難纏的選手。

謝淑薇不但成為台灣史上首位晉級大滿貫賽單打8強的女子選手，也是網球進入開放年代（Open Era）以來，首次挺進8強最年長的選手。

謝淑薇賽後受訪時表示，看到現場沒有觀眾「感覺有點奇怪」，但比賽是一場「漂亮的勝仗」。澳洲當局日前突然下令墨爾本封城5天，以遏制新冠疫情，澳網主辦單位隨後宣布13日起不開放觀眾進場。

謝淑薇下一場將迎戰大會第3種子大坂直美，大坂被問到下一輪對上謝淑薇的感想時笑稱：「我不是很期待。她會非常難纏。每次我與她都要打3盤，打很久。我記得上次在這裡對上她是在2年前…嗯，當我沒那麼生氣的時候，其實比賽蠻有趣的。」

大坂直美還說：「我知道她打過的對手都非常難纏，對我來說，感覺無論何時遇上她，我就是必須預期各種情況。」

大坂直美生涯與謝淑薇交手以3勝1敗占上風，但其中有3場都是打3盤，包括2019年澳網32強賽，謝淑薇當時率先拿下首盤，打法刁鑽讓大坂直美一度摔拍。大坂直美逆轉勝出，最後還拿下澳網冠軍。

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