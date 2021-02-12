後繼無力！詹家姊妹 女雙首輪就爆冷出局

大會第5種子詹詠然與詹皓晴10日在澳洲 網球公開賽女雙首輪，6比1、6比7（1比7）、2比6爆冷不敵加拿大菲切曼（Sharon Fichman）墨西哥奧爾摩斯（Giuliana Olmos）的組合，無緣與另一位台灣 女將謝淑薇同步晉級女雙32強。

詹家姊妹檔首盤有如秋風掃落葉，連拿5局以5比0遙遙領先對手，但雙詹接下來讓對手在受到壓迫的情況下反手拍失誤，此盤僅花28分鐘以6比1勝出。

第2盤戰況轉趨激烈，第3局40比40平手後，雙方各自多次取得領先優勢（advantage）卻屢屢難以攻下，最後是加墨搭檔失誤讓雙詹以2比1超前。兩組人馬一路戰到5比5平分秋色後，詹家姊妹後繼無力，以6比7（1比7）敗北。

第3盤戰況意外一面倒，雙詹前6局打完1比5大幅落後，儘管第7局力挽狂瀾，然而加墨搭檔最後以一記致勝球為比賽劃下句點，以6比2獲勝，詹家姊妹首輪苦戰2小時12分鐘後遭到淘汰出局。

●無法承壓 去年女單冠軍淘汰

尋求衛冕澳網后冠的美國 女網選手珂寧（Sofia Kenin）賽前就承認，在第二輪碰上愛沙尼亞老將卡內皮會是場硬戰。她的直覺應驗了，11日在短短64分鐘內以6-3和6-2直落二敗給卡內皮（Kaia Kanepi）。

珂寧在賽後記者會中落眼表示，「很明顯我並非百分之百準備好...一切都不對勁，狀況真的很不好。」、「我知道自己無法真正承受壓力。」