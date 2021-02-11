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約科維奇贏得吃力 小威輕鬆晉級

體育新聞組／綜合報導
小約沒想到第二輪這麼難打。（歐新社）
小約沒想到第二輪這麼難打。（歐新社）

8度在澳洲網球公開賽封王的塞爾維亞球星約科維奇（Novak Djokovic）在10日男單第2輪遭遇美國籍的提亞佛（Frances Tiafoe）頑強抵抗；女單方面，力拚平紀錄24座大滿貫的小威廉絲（Serena Williams）則是直落二輕鬆晉級。

約科維奇與「巨人殺手」提亞佛拚戰激烈，約科維奇先以6比3拿下第一盤，第2盤以6比7（3/7）被逆轉，這也是他在本屆澳網（Australian Open）輸掉的首盤，之後隨即回穩以7比6（7/2）與6比3淘汰對手。

小威廉絲又身穿只有一條褲管的獨特緊身衣亮相，這是田徑傳奇女將「花蝴蝶」（Flo-Jo）喬伊娜（Florence Griffith Joyner）給她的啟發，在這場她個人第101場的澳網比賽，塞爾維亞女將斯托亞諾維奇（Nina Stojanovic）是第27位手下敗將，小威廉斯以6比3、6比0直落二順利晉級第3輪。

不過她的姊姊現年40歲的大威廉斯（Venus Williams）對戰義大利女將艾拉妮（Sara Errani），第一盤因腳踝嚴重扭傷而影響表現，以1比6、0比6無緣晉級。

另個被看好有機會封后的日本選手大坂直美也順利晉級，不過其他好手像是瑞士的瓦林卡（Stan Wawrinka）、加拿大女將安德里斯庫（Bianca Andreescu）與捷克克菲托娃（Petra Kvitova）都止步第2輪。

威廉 義大利 美國

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