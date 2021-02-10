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澳網／防疫隔離害的！兩屆冠軍雅莎蘭卡也一輪遊

體育新聞組╱綜合報導
雅莎蘭卡首輪遭淘汰。（歐新社）
雅莎蘭卡首輪遭淘汰。（歐新社）

今年澳網在疫情中登場，9日結束的首輪賽事爆出不少冷門，兩屆冠軍雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）、比利時好手葛芬（David Goffin）都落馬，雅莎蘭卡和幾名選手都將狀況不佳歸因隔離，「一輪遊」的美國男將山德連（Tennys Sandgren）更形容，在隔離下準備澳網根本是「笑話」。

按照澳洲隔離規定，選手抵達墨爾本要先隔離14天，檢測陰性後每天可有5小時的外出訓練、重訓及用餐，但雅莎蘭卡、山德連、柯波兒（Angelique Kerber）等在內的72名球員，因搭乘專機上有乘客染疫，兩周隔離期間只能待在飯店。

9日直落2吞敗的雅莎蘭卡是澳網2012、13年冠軍，去年美網也打進決賽，她表示，隔離期間無法呼吸新鮮空氣，也無法好好準備，造成首輪就敗給世界排名61對手的結果，「我很失望，無法有最佳表現，在澳網那麼早就出局讓人失望，但事實就是如此」。

山德連去年和2018年都打進澳網8強，今年首戰直落3出局，他怒轟賽前的準備根本是笑話，「我的繭都消失了，今天打1小時、我的手就起水泡，像個笨蛋一樣」；8日開打日就出局的德國前世界球后柯波兒，也是首輪爆冷出局的種子選手，同樣將落馬原因歸咎隔離。

山德連痛陳在隔離下出賽是笑話。（路透）
山德連痛陳在隔離下出賽是笑話。（路透）

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