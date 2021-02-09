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澳網／前球后柯波兒首輪落馬…怪隔離無法練球

體育新聞組／綜合報導
柯波兒首輪遭淘汰。（歐新社）
柯波兒首輪遭淘汰。（歐新社）

澳洲網球公開賽8日登場，2016年澳網球后、排名23種子的德國網球女將柯波兒（Angelique Kerber）首輪即遭淘汰，在短短1小時10分鐘內以0：6、4：6不敵世界排名63的美國選手培拉（Bernarda Pera）。賽後她認為，賽前接受嚴格隔離檢疫是失敗的原因之一。

柯波兒所搭飛往墨爾本的航班上有一名乘客的病毒檢測呈陽性反應，她成為72名在隔離期間無法離開房間的球員之一，其他球員則可以每天在室外進行5小時訓練。

在被問到隔離是否對她的表現造成影響時，33歲的柯波兒說：「肯定是的。」她又說：「老實說，我感覺不到兩周前的節奏。」

今年挑戰澳網第9冠的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），首戰展現球王氣勢，面對法國對手夏迪（Jeremy Chardy）僅失6局，只花1小時又31分鐘就快速迎接首勝，也是澳網跨年度15連勝。

去年完成衛冕的球王打趣說，自己和澳網主球場存在「戀愛」般的關係，打出41記致勝球的小約說：「希望今年我仍能打出很多像這樣內容的比賽，顯然，這就是我想要的開始，第一戰、夜間賽事，這是全世界最特別的場地之一，回到這裡感覺非常特別。」

小約也提到，澳網主球場是個人功績最彪炳的場地，「每次我站上球場，就會回放這些記憶。」奪勝後用招牌慶祝動作和球迷互動的球王說，很開心再度看到場邊的球迷，感謝球迷進場，「有時我們會將一些事情視為理所當然，但不會是今晚，我很開心回到澳洲，這對我們是很開心地方，是個開心的大滿貫。」

約克維奇首戰告捷。（歐新社）
約克維奇首戰告捷。（歐新社）

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