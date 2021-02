網球／精采來回！謝淑薇逼對手胯下回擊 獲選1月最佳好球

澳網點燃戰火,台灣 女單「一姊」謝淑薇首日賽程就提拍上陣,面對去年美網創下八強驚奇的保加利亞女將皮蓉可娃(Tsvetana Pironkova),謝淑薇以7:5、6:2開出紅盤,站上第二輪。

另外,謝淑薇先前在WTA500阿布達比女網賽,32強對上烏克蘭 小將柯絲堤雅克(Marta Kostyuk)時,其中一次精采來回獲選WTA一月最佳好球。

Hsieh Su-Wei dazzled you with this rally and is crowned January's shot of the month! 🤩



pic.twitter.com/1Bj9PxhcI9