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網球／精采來回！謝淑薇逼對手胯下回擊 獲選1月最佳好球

編譯中心／綜合報導
謝淑薇澳網首日賽程就提拍上陣，以7：5、6：2開出紅盤，站上第二輪。（美聯社）
謝淑薇澳網首日賽程就提拍上陣，以7：5、6：2開出紅盤，站上第二輪。（美聯社）

澳網點燃戰火，台灣女單「一姊」謝淑薇首日賽程就提拍上陣，面對去年美網創下八強驚奇的保加利亞女將皮蓉可娃（Tsvetana Pironkova），謝淑薇以7：5、6：2開出紅盤，站上第二輪。

另外，謝淑薇先前在WTA500阿布達比女網賽，32強對上烏克蘭小將柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）時，其中一次精采來回獲選WTA一月最佳好球。

影片中謝淑薇發球後，先是左右調動這位烏克蘭小將，接著上網打了個高吊球落在後方邊線，逼得柯絲堤雅克得從胯下回擊，謝淑薇輕鬆化解後拿下這分。

雖然結果不盡人意，謝淑薇最後吞敗，但這段精采的來回獲得球迷青睞，以43%的得票率獲選為1月最佳好球，這也是她生涯第3度獲選，前兩次為2018年9月和2019年1月。

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