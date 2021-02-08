網球／精采來回！謝淑薇逼對手胯下回擊 獲選1月最佳好球

謝淑薇澳網首日賽程就提拍上陣，以7：5、6：2開出紅盤，站上第二輪。（美聯社）

澳網點燃戰火，台灣 女單「一姊」謝淑薇首日賽程就提拍上陣，面對去年美網創下八強驚奇的保加利亞女將皮蓉可娃（Tsvetana Pironkova），謝淑薇以7：5、6：2開出紅盤，站上第二輪。

另外，謝淑薇先前在WTA500阿布達比女網賽，32強對上烏克蘭 小將柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）時，其中一次精采來回獲選WTA一月最佳好球。

Hsieh Su-Wei dazzled you with this rally and is crowned January's shot of the month! 🤩



Presented by @Cambridge_FX. pic.twitter.com/1Bj9PxhcI9 — wta (@WTA) February 7, 2021

影片中謝淑薇發球後，先是左右調動這位烏克蘭小將，接著上網打了個高吊球落在後方邊線，逼得柯絲堤雅克得從胯下回擊，謝淑薇輕鬆化解後拿下這分。

雖然結果不盡人意，謝淑薇最後吞敗，但這段精采的來回獲得球迷青睞，以43%的得票率獲選為1月最佳好球，這也是她生涯第3度獲選，前兩次為2018年9月和2019年1月。