我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種

傳川普20日早上才要離開白宮 在空軍1號基地告別

網球／兼職艷星？19歲選手賣裸照賺訓練經費

體育新聞組 / 綜合報導
19歲澳洲女選手是兼職艷星？（取材自推特）
19歲澳洲女選手是兼職艷星？（取材自推特）

澳網即將於2月開打，然而最近一則相關澳洲的網球新聞引發各界熱議，是一位年僅19歲名為葛羅瓦琪(Angelina Graovac)的澳洲女子網球選手，為了籌措自己網球生涯的訓練經費，她加入色情網站，以販賣自己裸照獲取金錢，此一做法引起爭議，不過，媒體連繫她時，她並未表達任何意見。

這名選手尚未列入職業選手排名，但在ITF(國際網總)女子網球選手排名1058名，據報導她目前參賽37場比賽，只贏過9場比賽，總獎金只有3500美元(約台幣10萬左右)，這筆收入很難支撐她的訓練資源需求，因此決定以這種方式來賺取經費，來完成自己網球夢想。

報導中也提及，曾有賽車手出身的色情明星的例子，但最終還是色情業收入較好，反而投身其中為主。對於選手以出賣自己裸照方式，來賺取訓練經費，這種做法是否會獲得認同？就見人見智了，畢竟若是葛羅瓦琪最後打出成績，在世界網壇占有一席之地，各界不免也會對她最初尋求經費的方式，有不同的看法。

然而，如果要成為一位能夠在世界網壇打出名氣的選手，其背後要付出的金錢是難以想像，並非一般人能負擔的起，需要各國家及企業的力量，才能打造出世界知名選手，然而在這個過程中，仍會讓不少剛起步的選手傾家蕩產，因此葛羅瓦琪以出賣自己裸照來賺經費，只能說是不得已的方式吧！

澳洲 美元 賽車

上一則

NBA／林書豪又穿COACH 這次終於擺脫土味穿搭

延伸閱讀

網球／墨瑞染新冠 澳網恐難行

網球／墨瑞染新冠 澳網恐難行
英國網球名將莫瑞驚傳確診 出賽澳網恐生變

英國網球名將莫瑞驚傳確診 出賽澳網恐生變
「李娜退出中國國籍」同名同姓烏龍 登微博熱搜

「李娜退出中國國籍」同名同姓烏龍 登微博熱搜
網球／費德勒缺席澳網 可望2月下旬復出

網球／費德勒缺席澳網 可望2月下旬復出

熱門新聞

哈登被交易至籃網。（路透）

NBA／哈登被交易至籃網 與杜蘭特、厄文合組三巨頭

2021-01-13 18:04
籃網宣布哈登加盟。（取材自臉書）

NBA／哈登到籃網續穿13號 逼得隊友改背號

2021-01-14 19:26
達比修有與妻子山本聖子的結婚典禮。（取材自山本聖子部落格）

MLB／身價2億的達比修有 再婚5年 婚紗照終於曝光

2021-01-13 08:00
林書豪日前加盟聖塔克魯茲勇士隊。（取材自推特）

NBA／林書豪簽約G聯盟 勇士主帥讚：欽佩他拋下自尊

2021-01-13 19:34
代言COACH的林書豪最新設計款，總算擺脫去年老阿公形象。(取材自Instagram)

NBA／林書豪又穿COACH 這次終於擺脫土味穿搭

2021-01-15 09:00
雷納德單手抓兩瓶水讓網友嚇呆了。 （取材自快艇隊推特）

NBA／「巨掌傳說」是真的 雷納德單手能抓兩瓶水

2021-01-11 08:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲
這個和尚太帥了！188公分男模落髮出家

這個和尚太帥了！188公分男模落髮出家
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡