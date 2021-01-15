網球／兼職艷星？19歲選手賣裸照賺訓練經費

19歲澳洲女選手是兼職艷星？（取材自推特）

澳網即將於2月開打，然而最近一則相關澳洲 的網球新聞引發各界熱議，是一位年僅19歲名為葛羅瓦琪(Angelina Graovac)的澳洲女子網球選手，為了籌措自己網球生涯的訓練經費，她加入色情網站，以販賣自己裸照獲取金錢，此一做法引起爭議，不過，媒體連繫她時，她並未表達任何意見。

這名選手尚未列入職業選手排名，但在ITF(國際網總)女子網球選手排名1058名，據報導她目前參賽37場比賽，只贏過9場比賽，總獎金只有3500美元 (約台幣10萬左右)，這筆收入很難支撐她的訓練資源需求，因此決定以這種方式來賺取經費，來完成自己網球夢想。

報導中也提及，曾有賽車 手出身的色情明星的例子，但最終還是色情業收入較好，反而投身其中為主。對於選手以出賣自己裸照方式，來賺取訓練經費，這種做法是否會獲得認同？就見人見智了，畢竟若是葛羅瓦琪最後打出成績，在世界網壇占有一席之地，各界不免也會對她最初尋求經費的方式，有不同的看法。

然而，如果要成為一位能夠在世界網壇打出名氣的選手，其背後要付出的金錢是難以想像，並非一般人能負擔的起，需要各國家及企業的力量，才能打造出世界知名選手，然而在這個過程中，仍會讓不少剛起步的選手傾家蕩產，因此葛羅瓦琪以出賣自己裸照來賺經費，只能說是不得已的方式吧！