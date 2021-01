網球／兼職艷星？19歲選手賣裸照賺訓練經費

澳網即將於2月開打,然而最近一則相關澳洲 的網球新聞引發各界熱議,是一位年僅19歲名為葛羅瓦琪(Angelina Graovac)的澳洲女子網球選手,為了籌措自己網球生涯的訓練經費,她加入色情網站,以販賣自己裸照獲取金錢,此一做法引起爭議,不過,媒體連繫她時,她並未表達任何意見。

這名選手尚未列入職業選手排名,但在ITF(國際網總)女子網球選手排名1058名,據報導她目前參賽37場比賽,只贏過9場比賽,總獎金只有3500美元 (約台幣10萬左右),這筆收入很難支撐她的訓練資源需求,因此決定以這種方式來賺取經費,來完成自己網球夢想。

報導中也提及,曾有賽車 手出身的色情明星的例子,但最終還是色情業收入較好,反而投身其中為主。對於選手以出賣自己裸照方式,來賺取訓練經費,這種做法是否會獲得認同?就見人見智了,畢竟若是葛羅瓦琪最後打出成績,在世界網壇占有一席之地,各界不免也會對她最初尋求經費的方式,有不同的看法。

然而,如果要成為一位能夠在世界網壇打出名氣的選手,其背後要付出的金錢是難以想像,並非一般人能負擔的起,需要各國家及企業的力量,才能打造出世界知名選手,然而在這個過程中,仍會讓不少剛起步的選手傾家蕩產,因此葛羅瓦琪以出賣自己裸照來賺經費,只能說是不得已的方式吧!

Australian Tennis Player, Angelina Graovac to Join Adult website OnlyFans to fund her career https://t.co/atQMk643Gm