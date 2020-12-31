高球／45歲生日快樂 伍茲職涯數據亮眼難超越

伍茲生日快樂！（路透）

高爾夫是一種圍繞數字的比賽。有標準桿和碼數、鐵桿和木桿，球數和球洞等等。在討論與比賽相關令人印象深刻的數字時，沒有人能比老虎伍茲的職涯表現更好，而且他還沒停止。

事實上，他30日又增加了一個數字：45，這是他生日歲數。

從他在PGA巡迴賽中獲得的1億2085萬1706元的獎金收入，到他創紀錄的82個巡迴賽勝利和15個大滿貫冠軍，以下與他45歲生日相關的一些最令人印象深刻的數字。

1億2085萬1706元：伍茲在PGA巡迴賽中累計贏得的獎金，讓他躋身歷來最高獎金榜首。

8億元：根據富比士2018年的估計個人淨資產

1996年：伍茲成為職業球員的那一年。

683：在世界高爾夫排名第一的周數。

368：參加過的PGA巡迴賽賽事。

334：晉級PGA邊迴賽決賽次數。

199：打進前10名次數。

142：連續晉級決賽周數，出現在1998年至2005年，打破尼爾森（Byron Nelson）的113周舊紀錄。

108：全球賽事勝利場次。

82：PGA巡迴賽勝場數，與史尼德（Sam Snead）並列史上最多。

34：職涯未晉級次數。

31：獲第二名次數。

20：職涯一桿進洞數。其中3次出現在PGA巡迴賽。

19：獲第三名次數。

16：在美獲勝的州數。

15：稱冠的主要錦標賽數。

14：在果嶺上推桿4次的次數。

12：獲勝的國家數。

11：獲PGA巡迴賽年度球員獎次數。

10：美巡賽獎金榜冠軍數。退出比賽的次數。

6：2000年球季PGA巡迴賽連續奪冠數。

5：名人賽冠軍數。膝蓋動手術次數。

4：美巡賽冠軍數。背部手術次數。

3：美國 公開賽冠軍數。公開錦標賽冠軍數。美國青少年業餘錦標賽獲勝數。美國業餘冠軍數。

1：美國總統自由勳章。