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高球／重現老爸伍茲經典招牌手勢 「小老虎」技驚眾人

體育新聞組／綜合報導
伍茲（右）的11歲兒子查理揮桿動作與老爸有幾分神似。（Getty Images）
伍茲（右）的11歲兒子查理揮桿動作與老爸有幾分神似。（Getty Images）

高球傳奇老虎伍茲（Tiger Woods）與11歲兒子查理（Charlie Woods）組隊參加PNC高球錦標賽，19日查理不僅合作成功射鷹(Eagle)博得滿堂彩，更於20日最終輪推桿進球後重現老爸招牌握拳動作，頗有乃父之風。

PNC高球錦標賽來到最後一輪，在這場比賽中，在最後一輪查理也穿上與老爸相同的紅色襯衫，更是在一記推桿進球後，重演了老虎經典的握拳手勢，有著老爸的幾分光彩。

而這位名將之後高球功力可不含糊，揮桿動作與老爸有幾分神似，更是在前一輪比賽中成功抓下老鷹驚艷眾人。

高球傳奇老虎伍茲（右）與11歲兒子查理組隊參加PNC高球錦標賽。（Getty I...
高球傳奇老虎伍茲（右）與11歲兒子查理組隊參加PNC高球錦標賽。（Getty Images）

高球

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