美國公開賽╱拉尾盤連3鳥 韓女將金阿林逆轉封后

金阿林是美國女子公開賽的最大驚奇。（路透）

世界排名94的韓國女將金阿林（A Lim Kim），美國 女子公開賽演出驚奇逆轉勝，決賽輪出發前還落後領先者5桿的25歲女將，最後3洞連抓小鳥，硬是以1桿之差登頂，笑擁生涯第一座大賽金盃。

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這是金阿林第一次參加美國女子公開賽，初體驗就以281（-3）桿奪冠，這座生涯第3座職業冠軍讓她進帳生涯最大筆的100萬元獎金。

今年美國女子公開賽受疫情 影響，從6月延期到12月才開戰，決賽輪又因休士頓當地天候不佳，延期到14日才開戰；金阿林沒因戰局延長受影響，前9洞就進帳3博蒂，轉場後雖連吞2柏忌，但「拉尾盤」連抓3鳥，追平賽史最大逆轉紀錄，也成美國女子公開賽第7位從落後5桿到摘冠的女將。

「我真的很開心，這是很棒的勝利。」比賽期間戴著口罩的金阿林透露，決賽輪時自己一直盯著領先榜，好了解自己位置，「這或許是我打得更積極的原因，試著更去攻擊果嶺。」

原本領先者是日本女將澀野日向子，她從第二輪開始坐上龍頭，但決賽輪遇亂流，前11洞就吞下4柏忌，第17洞再吞柏忌，單輪爆出74（+3）桿，總桿數283桿（-1）落到第4位，南韓 女將高真榮（Jin Young Ko）和地主歐森（Amy Olson）以1桿之差並列第2位。

金阿林登頂，代表南韓女將成今年大賽最大贏家，今年全日空錦標賽冠軍是李美琳（Mirim Lee），金世英（Kim Sei-young）則在PGA錦標賽登頂；唯一非南韓女將摘下大賽冠軍是英國公開賽，由德國女將波波芙（Sophia Popov）抱走金盃，艾維養錦標賽今年則因疫情取消。

美國女子公開賽唯2台灣代表盧曉晴和安禾佑，兩輪打完都沒躍過晉級線遭淘汰。