女網最佳球員 22歲珂寧拿下

珂寧獲選WTA年度最佳球員。（美聯社）

在澳網奪得生涯第一座大滿貫賽冠軍的美國 女將珂寧（Sofia Kenin），獲選為世界女子職業網球協會（WTA）年度最佳球員。

珂寧擊敗世界排名第1的芭蒂（Ashleigh Barty）、兩度拿下大滿貫賽冠軍的蒙奎露扎（Garbine Muguruza），在澳洲網球公開賽封后。她在另場大滿貫賽事法國網球公開賽打進決賽，在年終的世界排名是生涯新高的第4。

繼小威廉 絲（Serena Williams）、娜拉提洛娃（Martina Navratilova）、戴凡波特（Lindsay Davenport）、奧斯汀（Tracy Austin）、艾芙特（Chris Evert）、大威廉絲（Venus Williams）、卡普莉提（Jennifer Capriati）之後，22歲的珂寧成為史上第8位獲選WTA年度最佳球員的美國選手。

在法網 決賽擊敗珂寧，成為波蘭首位拿下大滿貫賽女單冠軍的斯威雅蒂（Iga Swiatek），榮膺 WTA年度最佳進步獎。

前世界球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）獲得WTA年度東山再起獎，她本季在美國網球公開賽打進決賽，這是她生涯第5度闖進大滿貫賽決賽，躋身世界排名前20強。

法國的茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）與匈牙利的芭波絲（Timea Babos），今年拿下澳網、法網女子雙打冠軍，獲選WTA年度最佳組合。