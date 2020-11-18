ATP年終賽／約帥開門紅 憂明年ATP杯難開打

小約擔心明年球賽能否舉行。（歐新社）

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）在ATP年終賽輕鬆迎接首勝，已經確定以「年終球王」結束賽季的他卻擔心，明年的ATP杯不知能否順利舉行。

ATP杯今年首度成立，共有24支國家隊參加，約帥年初率塞爾維亞打下冠軍杯，勝利方程式也延續到澳網，打下破紀錄的第8座澳網金杯。

不過受新冠肺炎疫情 影響，澳網執行長提列（Craig Tiley）先前已宣布，澳網前的熱身賽，包括ATP杯，都會在維多利亞州進行，但維多利亞州州長安德魯（Daniel Andrews）稱一切都還沒定案。

根據澳洲防疫 規定，球員參加澳網前需要進行為期2周的隔離，ATP年終賽首戰以6：3、6：2拍下阿根廷「小巨人」史瓦茲曼（Diego Schwartzman）的約帥認為，疫情帶給大家的挑戰仍大。

「我們不知道ATP杯的狀態，我們有聽到一些傳聞，參賽隊伍數可能變成八隊。」約帥提到，大家都想有確切答案，但在現在處境下，很多事情真的都是未知數。

約帥提到，在澳洲第一站前的二到三周就啟程，現在來看似乎是比較可行的方式，身為衛冕軍的他只希望澳網、ATP杯和更多賽事能舉行，讓球員有舞台發揮。