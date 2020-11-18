我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1135萬例 阿拉斯加100死

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

ATP年終賽／約帥開門紅 憂明年ATP杯難開打

體育新聞組／綜合報導
小約擔心明年球賽能否舉行。（歐新社）
小約擔心明年球賽能否舉行。（歐新社）

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）在ATP年終賽輕鬆迎接首勝，已經確定以「年終球王」結束賽季的他卻擔心，明年的ATP杯不知能否順利舉行。

ATP杯今年首度成立，共有24支國家隊參加，約帥年初率塞爾維亞打下冠軍杯，勝利方程式也延續到澳網，打下破紀錄的第8座澳網金杯。

不過受新冠肺炎疫情影響，澳網執行長提列（Craig Tiley）先前已宣布，澳網前的熱身賽，包括ATP杯，都會在維多利亞州進行，但維多利亞州州長安德魯（Daniel Andrews）稱一切都還沒定案。

根據澳洲防疫規定，球員參加澳網前需要進行為期2周的隔離，ATP年終賽首戰以6：3、6：2拍下阿根廷「小巨人」史瓦茲曼（Diego Schwartzman）的約帥認為，疫情帶給大家的挑戰仍大。

「我們不知道ATP杯的狀態，我們有聽到一些傳聞，參賽隊伍數可能變成八隊。」約帥提到，大家都想有確切答案，但在現在處境下，很多事情真的都是未知數。

約帥提到，在澳洲第一站前的二到三周就啟程，現在來看似乎是比較可行的方式，身為衛冕軍的他只希望澳網、ATP杯和更多賽事能舉行，讓球員有舞台發揮。

澳洲 疫情 防疫

上一則

ATP年終賽／汀恩擊敗納達爾 率先晉4強

下一則

NFL／破天荒！明年虛擬明星賽 球員「打電動」對決

延伸閱讀

網球／約克維奇成「年終球王」 卻憂下季沒得打

網球／約克維奇成「年終球王」 卻憂下季沒得打
網球／挑戰年終賽首冠 納達爾開門紅

網球／挑戰年終賽首冠 納達爾開門紅
巴黎網賽／逆轉澤瑞夫封王 梅德維夫打破「冠軍荒」

巴黎網賽／逆轉澤瑞夫封王 梅德維夫打破「冠軍荒」
納達爾晉級4強 拚巴黎網賽首冠

納達爾晉級4強 拚巴黎網賽首冠

熱門新聞

邁阿密馬林魚隊(Miami Marlins)13日宣布聘請擁有30多年棒球營運經驗的伍佩琴(Kim Ng)為球團新任總經理。(美聯社)

MLB首位球隊女總管 華裔伍佩琴主掌馬林魚

2020-11-13 13:04
老虎伍茲（左）為首次奪下名人賽冠軍，並樹立個人障礙的強森（右）披上冠軍綠夾克。（美聯社）

高球名人賽／強森首穿綠夾克 低於標準桿20桿破紀錄

2020-11-16 02:30
伍珮琴。（取材自推特）

MLB主席恭喜伍佩琴：當年聘用她就是希望失去她

2020-11-14 02:15

NBA／柯瑞揪勇士隊友練球 林書豪也在列！

2020-11-12 02:15
「台捷組合」謝淑薇與史翠可娃攜手登上女雙年終球后，也是謝淑薇生涯第一次登上女雙年終球后。（取材自WTA官網）

網球／「台捷組合」傳捷報 謝淑薇首登WTA女雙年終球后

2020-11-16 23:24
德國網球名將澤瑞夫拿下巴黎名人賽亞軍，但新聞焦點都集中在他與前女友的關係。(美聯社)

網球／前女友指控動粗 德國金童反擊

2020-11-11 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪
朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年