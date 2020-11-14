美國名人賽 潘政琮首輪揮70桿慶生

潘政琮以成績為自己慶生。（路透）

台灣高球 好手潘政琮今年首度站上美國 高球名人賽舞台，並在首輪賽事中抓下3小鳥、吞1柏忌，以70（-2）桿的成績暫時並列第19名，賽後他也表示，能夠在第一次參加名人賽且還是自己的生日當天打出低於標準桿2桿成績，就是他最好的慶祝方式。

不過第二天他的表現更上層樓，以低於標準桿5桿打完16洞，總桿數低於標準桿7桿並列第9名。

至於美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）首輪從第10洞出發，並在第13、15、16洞接連抓鳥，回到前九洞後又在第1洞進帳一桿，以68（-4）桿成績繳卡；目前暫時並列第22名。

總獎金1150萬元的美國名人賽，今年受到疫情影響首度改至11月舉行，共計有92位選手參賽，其中就包括生涯首度站上名人賽舞台的潘政琮，儘管近來奧古斯塔當地雨勢不斷，但潘政琮仍在首輪賽事中有不錯的表現，先是在第四洞抓鳥，讓他直呼吞下一顆定心丸，之後推桿表現也愈來愈好，最終以低於標準桿2桿成績繳卡。

對於在29歲生日當天站上夢寐以求的奧古斯塔球場，潘政琮坦言賽前就告訴自己要好好享受比賽，「生日也帶給我一些幸運彈跳等等，很可惜，覺得自己可以再打出更低的成績，但這是我第一次打奧古斯塔，第一天打負二我已經是非常滿意了。」