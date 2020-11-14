我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

美國名人賽 潘政琮首輪揮70桿慶生

體育新聞組／綜合報導
潘政琮以成績為自己慶生。（路透）
潘政琮以成績為自己慶生。（路透）

台灣高球好手潘政琮今年首度站上美國高球名人賽舞台，並在首輪賽事中抓下3小鳥、吞1柏忌，以70（-2）桿的成績暫時並列第19名，賽後他也表示，能夠在第一次參加名人賽且還是自己的生日當天打出低於標準桿2桿成績，就是他最好的慶祝方式。

不過第二天他的表現更上層樓，以低於標準桿5桿打完16洞，總桿數低於標準桿7桿並列第9名。

至於美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）首輪從第10洞出發，並在第13、15、16洞接連抓鳥，回到前九洞後又在第1洞進帳一桿，以68（-4）桿成績繳卡；目前暫時並列第22名。

總獎金1150萬元的美國名人賽，今年受到疫情影響首度改至11月舉行，共計有92位選手參賽，其中就包括生涯首度站上名人賽舞台的潘政琮，儘管近來奧古斯塔當地雨勢不斷，但潘政琮仍在首輪賽事中有不錯的表現，先是在第四洞抓鳥，讓他直呼吞下一顆定心丸，之後推桿表現也愈來愈好，最終以低於標準桿2桿成績繳卡。

對於在29歲生日當天站上夢寐以求的奧古斯塔球場，潘政琮坦言賽前就告訴自己要好好享受比賽，「生日也帶給我一些幸運彈跳等等，很可惜，覺得自己可以再打出更低的成績，但這是我第一次打奧古斯塔，第一天打負二我已經是非常滿意了。」

美國 高球 台灣

上一則

米爾斯 馬刺有意脫手 傳公鹿、76人感興趣

下一則

MLB／他，成績普通卻有1張MVP選票 原來記者投錯了

延伸閱讀

字節跳動：強制轉讓TikTok美國資產命令 延期15天

字節跳動：強制轉讓TikTok美國資產命令 延期15天
逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

傳高通已獲美國許可 得供貨華為4G晶片

傳高通已獲美國許可 得供貨華為4G晶片
遲來的祝賀！中國外交部祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！中國外交部祝賀白登當選美國總統

熱門新聞

邁阿密馬林魚隊(Miami Marlins)13日宣布聘請擁有30多年棒球營運經驗的伍佩琴(Kim Ng)為球團新任總經理。(美聯社)

MLB首位球隊女總管 華裔伍佩琴主掌馬林魚

2020-11-13 13:04
圖為白登曾在2009年以副總統身分，為金鶯隊開球。（路透資料照片）

MLB／川普中斷百年傳統 白登當選後獲國民隊邀開球

2020-11-09 02:25
身高203公分的洋將克里斯默斯（Rakeem Christmas），是SBL裕隆納智捷本季新洋將。（中央社）

「喬丹女婿」赴台打籃球 隊友曝：他怕穿adidas球鞋

2020-11-06 19:27
透納不顧防疫隔離規定，攜妻子登場慶功。（路透）

MLB／道奇透納染疫 脫口罩慶封王 大聯盟不罰還稱讚

2020-11-06 22:33
馬霍姆斯再度刷新NFL重要紀錄，40場比賽就傳出超過百次達陣。（美聯社）

NFL／史上最快 馬霍姆斯40場101達陣

2020-11-08 22:17
大聯盟官網今天率先披露柯拉（Alex Cora，圖）將回鍋紅襪掌兵符，紅襪球團於美東時間下午5時證實這項消息。美聯社

紅襪走過淒慘一季 前教頭柯拉回鍋掌兵符

2020-11-06 19:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！