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美國高球名人賽 前冠軍賈西亞染疫退賽

體育新聞組／綜合報導
2017年美國名人賽冠軍賈西亞染疫退賽。（路透）
2017年美國名人賽冠軍賈西亞染疫退賽。（路透）

因新冠肺炎疫情延期到12日登場的美國名人賽，傳出前冠軍染疫消息，40歲的西班牙名將賈西亞（Sergio Garcia）確診，今年退出奧古斯塔球場的爭奪。

美國名人賽是高球四大賽之首，賽事每年固定在奧古斯塔球場舉行，今年原定4月初開打，因新冠肺炎疫情延到11月12日，美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）尋求衛冕，台灣旅美好手潘政琮更是首度與會。

2017年冠軍賈西亞上周在休士頓公開賽遭淘汰，他透過社群平台表示，上周末駕車返家後，開始喉嚨痛和咳嗽，症狀直到隔天早上仍持續，和太太決定接受檢測，「感謝天，她檢測是陰性，但我不是。」

「21年來我不曾缺席任何大賽，這周要缺陣、我非常難過。」賈西亞表示，好消息是自己和家人感覺都很好，「我們會強勢回歸，明年4月穿走綠夾克。」

潘政琮是美國名人賽新鮮人。（歐新社）
潘政琮是美國名人賽新鮮人。（歐新社）

賈西亞成為第2位確診退出美國名人賽的球員，四大賽不會因球員退賽而遞補選手，「小潘」潘政琮成今年賽事新面孔，大會還為他拍攝影片、分享初登場心情。

小潘形容，參賽就像「夢想成真」，雖是首度挑戰奧古斯塔球場，但所有球員都是第一次秋天出征名人賽，「對大家都很公平。」

美國 檢測 疫情

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