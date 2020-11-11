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納達爾超狂紀錄 連續790周居世界前10

體育新聞組／綜合報導
納達爾本周再創個人新紀錄。（美聯社）
納達爾本周再創個人新紀錄。（美聯社）

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）雖沒能打下巴黎名人賽金盃，本周仍創下另項新猷，他連續世界前10名周數達到790周，超越美國名將康諾斯（Jimmy Connors）的789周，獨居網球史上第一位。

納達爾上月法網打下生涯第13座紅土大滿貫金盃，累積大滿貫數20座，追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），兩人並列男網最多，本周他寫下屬於自己的第一紀錄，連費德勒和現任塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）都望其項背。

34歲的納達爾首度來到世界前10是2005年4月25日，當時他才18歲，同年就摘下生涯第一座法網金盃，從此排名就不曾掉出世界前10，迄今仍是世界排名第2的好手，本周世界前10周數達790周，也超越康諾斯從1973年8月到1988年9月底的789周紀錄。

納達爾去年5月贏下羅馬名人賽冠軍後，世界前10連續周數就超過費德勒的連續734周；費德勒從2002年5月20日到2016年10月31日排名一直在世界前10，因右膝受傷才結束特殊紀錄。

「世界球王」已經在位292周的約克維奇也曾連555周在世界前10，但2017年底因右手肘傷勢掉出前10，隔年7月才重返前10名。

若是以世界前10的累積周數來看，費德勒以921周獨居第一，接續是康諾斯的816周，納達爾以790周排第3位，阿格西（Andre Agassi）的747周排第4，藍道（Ivan Lendl）以671周排第5，第6位就是小約的656周。

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