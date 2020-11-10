巴黎網賽／逆轉澤瑞夫封王 梅德維夫打破「冠軍荒」

梅德維夫終於拿下今年第一座冠軍。（美聯社）

德國 網球名將澤瑞夫（Alexander Zverev）在巴黎名人賽四強賽力退「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），但是連三站奪冠的希望被梅德維夫（Daniil Medvedev）粉碎，且是在先拿下首盤後遭梅德維夫逆轉，讓這位世界排名第五的俄羅斯 名將今年冠軍數終於開張。

梅德維夫去年硬地賽季連續六站打進決賽，包括美網收下個人最佳的亞軍成績，但今年一冠難求，直到最後一場千分級的巴黎名人賽，以5：7、6：4、6：1突破「冠軍荒」，他笑說，雖然自己很少在球場展露情緒，但真的很開心贏下這一戰。

「這站比賽前，我不是處於最佳狀態，打得很不好，今年冠軍掛零，我還和我太太抱怨說『天啊，我不屬於這層級，甚至連決賽都沒打進，我打太差了』，終於我成為巴黎名人賽勝家，這場我很喜歡的賽事。」梅德維夫說。

轉戰巴黎前，梅德維夫近8場比賽只贏了3場，但年度最後一場名人賽脫胎換骨，結束13個月的「冠軍荒」；且他奪冠路擊敗的對手阿根廷「小巨人」史瓦茲曼（Diego Schwartzman）和澤瑞夫，15日倫敦 開戰的ATP年終賽都將與會，讓同樣拿到參賽門票的俄羅斯好手再添信心。

澤瑞夫巴黎名人賽前才剛打下兩座科隆公開賽金杯，巴黎最終戰沒能延續連勝場次，他將目標瞄準下周登場的年終賽，「讓我們看看倫敦會發生什麼事，我很開心我的表現，只是身體可能需要些時間恢復。」